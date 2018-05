Dodgers pierde a Seager para someterse a la cirugía de Tommy John

PHOENIX, Arizona (AP)

El difícil mes de abril de los Dodgers de Los Ángeles empeoró mucho con las noticias de que el dos veces paracorto estelar y Novato del Año de la Liga Nacional del Año 2016, Corey Seager, se someterá a la cirugía de Tommy John.



El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que la operación se realizará el viernes en Los Ángeles para reparar un esguince del ligamento colateral derecho cubital.



"Es un gran golpe", dijo Roberts.



El infielder de 24 años había sido molestado por un codo dolorido desde mediados de la temporada pasada, pero había intentado lidiar con el problema con el descanso y la rehabilitación en lugar de la cirugía.



"Simplemente lo sentimos por Corey", dijo Roberts. "Es algo con lo que ha tenido que lidiar durante un par de años. El codo finalmente cedió y me siento mal por él".



Seager habló con los periodistas en el dugout antes de que los Dodgers jugaran contra el rival de la Nacional Oeste, Arizona, el lunes por la noche.



Dijo que sintió dolor y entumecimiento después de un par de lanzamientos en la serie recientemente completada en San Francisco.

"Tuve algunos malos lanzamientos durante el fin de semana y me hice una resonancia magnética esta mañana y fue necesario someterme a una cirugía", dijo.



No había dudas de que era necesaria una cirugía, dijo Seager, y la llamó "cortada y seca".



Dijo que estaba en paz con la decisión después de lidiar con el problema del brazo durante tanto tiempo.



"Siempre piensas si el día llegaría", dijo Seager. "Siempre esperas que no llegue. Lo acepté en cierto modo ahora. Es bueno saber que está terminado. Ya está hecho. No más decisiones que tomar ".



Seager dijo que no lamentaba haber decidido no realizar una cirugía en la temporada baja, y que había otras opciones y que el brazo no estaba tan mal.



"Hubiera sido algo forzado", dijo. "No fue el paso correcto seguir adelante y hacerlo". Todavía estaba en ese tipo de terreno intermedio donde el primer paso debería haber sido la rehabilitación y ver si podías tomar un tiempo libre y todo estaría bien".



La nueva resonancia magnética, dijo, mostró que la lesión había empeorado "mucho, mucho peor".



Seager estaba bateando .267 con dos jonrones y 13 impulsadas. Es un .302 bateador de por vida en más de dos temporadas en Grandes Ligas con 54 jonrones, 179 remolcadas y un OPS de .866.



El año pasado, Seager bateó .295 con 22 jonrones y 77 remolcadas.



Como novato en 2016, irrumpió en la escena con un promedio de .308, 26 jonrones, 40 dobles y 72 impulsadas, terminando tercero en la votación MVP de la Liga Nacional.



Roberts dijo que Chris Taylor se mudaría desde los jardines para convertirse en el campo corto de todos los días.



"Solo tenemos que tener a otros muchachos para llenar ese vacío", dijo Roberts. "Tenemos muchos buenos jugadores, pero obviamente hace que sea mucho más difícil sin uno de tus mejores jugadores, pero podemos hacerlo".



Los campeones defensores de la Liga Nacional, los Dodgers, ya no pudieron contar con el antesalista Justin Turner, debido a una fractura en la muñeca izquierda. El jardinero derecho Yasiel Puig entró en la lista de lesionados de 10 días el domingo con una lesión en la cadera izquierda.



Seager fue colocado en la lista de lesionados de 10 días y el jardinero jardinero Breyvic Valera fue convocado desde Triple-A Oklahoma City.



Los Dodgers ingresaron a su serie de cuatro juegos en Arizona con un récord de 12-15, siete juegos detrás de los Diamondbacks de la División Oeste de la División Oeste.