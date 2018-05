Futbolista explota contra aficionados y les avienta una mesa

(El Universal)

Un grupo de hinchas del Audax Italiano encararon e increparon duramente a Washington Sebastián Abreu y este respondió tirándoles una mesa en el Estadio Bicentenario de La Florida. Una locura. pic.twitter.com/jNOSvp6Kzs — Chilensis Fútbol (@ChilensisFut) 29 de abril de 2018

El futbolista uruguayo, Sebastián Abreu, hizo una más de sus "locuras" a sus 41 años en su paso por el futbol chileno.El famoso "Loco" tuvo una mala tarde y con la sequía de goles que mantiene desde su llegada al conjunto del Audax Italiano, Abreu reaccionó ante los hinchas que lo insultaron al finalizar el encuentro del sábado frente al Antofagasta.El partido terminó 0-0 y después de reclamar al silbante por algunas jugadas dudosas durante el partido, Sebastián Abreu explotó en contra de su afición que le recriminaba su bajo rendimiento en lo que va del campeonato.El atacante comenzó a responder verbalmente; sin embargo, al calentarse las cosas tomó una mesa que se encontraba a la mano y la lanzó contra los hinchas.Abreu ofreció disculpas en las redes sociales después del incidente en los que mencionó que un hincha en específico se metió en su vida privada."Habría que pensar el porqué de las actitudes que uno comete, no son ejecutar a la persona pública, no me justifico pero hay un porqué de las cosas", finalizó Abreu.Abreu ha estado siempre alrededor de la polémica por todas las camisetas que ha vestido o su descaro al momento de cobrar penaltis en momentos importantes, pero ahora, su "Locura" llegó a los límites.