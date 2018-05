Investigan violento arresto de exjugador de futbol americano

ATLANTA(AP )

Las autoridades de Georgia están investigando el arresto de un ex jugador de futbol americano cuyos abogados acusan a policías de uso excesivo de fuerza.



Un video circuló la semana pasada por internet sobre la detención de Desmond Marrow, registrada el 2 de diciembre en el estacionamiento de un centro comercial en McDonough, justo al sur de Atlanta.



Marrow, de 30 años, es un ex jugador de fútbol americano universitario que trató de incorporarse a dos equipos de la NFL.



En el video de un minuto de duración puede verse a los policías derribar al piso con lujo de violencia a un esposado Marrow mientras éste grita "ni siquiera me estoy resistiendo".



Una vez que el ex jugador está tirado en el piso, uno de los agentes coloca una mano en la garganta de Marrow durante varios segundos y Marrow afirma "no puedo respirar" al tiempo que otro oficial le pide que se calme.