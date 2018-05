Emite reportera María Fernanda Mora postura sobre acoso en festejo de Chivas

(El Universal)

A la opinión pública



En las primeras horas del pasado 26 de abril, mientras cubría los festejos del campeón Chivas en la Liga de Campeones de la Concacaf, la reportera María Fernanda Mora, de la cadena FOX Sports, sufrió durante un enlace en vivo, acoso sexual al cual reaccionó.Luego de lo sucedido, infinidad de comentarios a través de las redes sociales salieron de inmediato, unos con muestra de apoyo, otros en contra de su reacción, por tal motivo, María Fernanda decidió emitir un comunicado, explicando lo que realmente sucedió aquel día en La Minerva, en Guadalajara."Lo que me sucedió la madrugada del pasado jueves en la Fuente de la Minerva, en Guadalajara, durante los festejos de la Liga de Campeones, le sucede a miles de mujeres todos los días en infinidad de espacios públicos."La diferencia radica en que a mí me pasó durante un enlace en vivo por televisión y que decidí defenderme. Mi reacción es lo que convirtió el hecho en algo viral", dice el comunicado emitido por la reportera de FOX Sports.Sobre la reacción explicó que: "este seudoaficionado me agarró un glúteo. Pensé. 'Puede ser un roce accidental a causa de los empujones de la gente', y continué hablando a la a cámara."Este sujeto, envalentonado por que no reaccioné y seguí haciendo mi trabajo, me metió la mano entre los glúteos en dos ocasiones más. Decidí defenderme."No me arrepiento en lo absoluto de mi manera de actuar ante su ataque porque anteriormente ya había sufrido de acoso en el desempeño de mi labor periodística. No lamento la forma en la que me defendí por que las mujeres NO NOS VAMOS A DEJAR Y NO NOS VAMOS A CALLAR", expresó Mora.Asimismo, agradeció las muestras de apoyo a su persona y culmina el comunicado diciendo que: "La solución no es que nos marginen de cubrir tales o cuales eventos, el asunto es que todos debemos ejercer nuestra profesión con libertad. Exigimos respeto".En febrero del presente año, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad con 303 votos, incorporar a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que el acoso callejero se considere acoso sexual y, por lo tanto, un delito.