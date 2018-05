Cahill busca un puesto en Australia

SYDNEY(AP )

Tim Cahill quiere sumarse a una lista elite de goleadores en los mundiales, donde están Pelé, Uwe Seeler y Miroslav Klose.



Si es citado por Australia, el veterano de 38 años tiene una buena oportunidad de convertirse en apenas el cuarto jugador en anotar en cuatro Copas del Mundo consecutivas.



Cuando Australia necesita goles se persigna en Cahill. El delantero ha anotado casi la mitad de los goles de la selección en esos certámenes: 5 de 11.



Tienen que agradecerle a Cahill su primer triunfo en una Copa del Mundo, en la edición de 2006, por sus goles contra Japón. Cahill además anotó los dos goles en la victoria australiana en el repechaje asiático contra Siria a finales del año pasado.



Pero la edad, la falta de juego desde que regresó al club inglés Milwall y el hecho de que el nuevo técnico Bert van Marwijk quiere seleccionar un equipo en base al mérito reciente en lugar de la reputación significan que el puesto de Cahill en Rusia no está garantizado.



Es apenas parte de la incertidumbre en los preparativos de Australia, la actual número 40 en el mundo que se medirá con tres equipos entre los 12 primeros: Francia (7), Perú (11) y Dinamarca (12).



Van Marwijk fue nombrado recién en enero con un contrato a corto plazo para remplazar a Ange Postecoglou, quien renunció tras guiar al equipo en las eliminatorias. Van Marwijk ayudó a Arabia Saudita a asegurarse un puesto en el Mundial antes de renunciar a ese puesto.



Con una nueva formación, la mejor oportunidad de Cahill de jugar es casi seguramente como suplente.



Una mirada a la selección de Australia:

TÉCNICO



Van Marwijk aceptó el puesto diciendo que su misión era conseguir que Australia sobreviva la etapa de grupos. El veterano estratega condujo a Holanda a la final del Mundial de 2010. Al mando de los saudíes, le tocó enfrentar a Australia en las recientes eliminatorias. Dice que eso le dio una buena idea de las debilidades y puntos fuertes de Australia.



Será el tercer técnico holandés en dirigir a los australianos en los mundiales, luego de Guus Hiddink en 2006 y Pim Verbeek en 2010.



ARQUEROS



Mathew Ryan, del club inglés Brighton, ha sido el titular de Australia desde 2012 y fue seleccionado el mejor portero del torneo cuando la selección ganó en casa la Copa de Asia en 2015.



Brad Jones, de 36 años, es contendiente a un puesto de suplente, luego de no encajar goles en la primera mitad del amistoso con Colombia, en marzo pasado, su primera actuación con el equipo en dos años. Su convocatoria por Marwijk sigue a una excelente campaña en Feyenoord.



DEFENSORES



Las mayores interrogantes sobre la formación australiana están en la zaga, con Van Marwijk renunciando al 3-4-3 que expuso varias fallas defensivas en las eliminatorias y causó críticas a Postecoglou.



Trent Sainsbury y Matt Jurman se perdieron amistosos recientes, pero se espera que tengan papeles centrales en Rusia. Milos Degenek y Aziz Behich lucharán por la titularidad.



VOLANTES





La competencia es más intensa en el mediocampo. El capitán Mile Jedinak y Aaron Mooy han sido fijos en el once titular. Tom Rogic es un armador confiable con llegada. Massimo Luongo, mediocampista del Queens Park Rangers inglés, le ha aportado dinamismo. Jedinak y Jackson Irvine ofrecen versatilidad en el mediocampo o en la línea de defensa.



DELANTEROS



Los australianos muy seguramente pasarán trabajos para anotar contra defensas de calidad. Tom Juric anotó seis tantos en las eliminatorias, el máximo goleador de la selección. Cahill y Matthew Leckie tienen credenciales establecidas y la forma reciente de Jamie Maclaren en el Hibernian escocés ha aumentado sus posibilidades de convocatoria.



LOS PARTIDOS



Australia estará basada en Kazán y abrirá el Grupo C en esa misma ciudad contra Francia el 16 de junio. Tras jugar con Dinamarca el 21 en Samara, cierra contra Perú el 26 en Sochi.