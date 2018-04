Xolos irá contra Rayados en liguilla

TIJUANA, Baja California(GH)

Será la tercera vez que Xolos y Monterrey se enfrenten en una serie de cuartos de final de la Liga MX. Hasta el momento, llevan una ganada por bando.



Los Rayados se encargaron de darle la bienvenida al Club Tijuana a su primera fiesta grande del futbol mexicano en el Clausura 2012.



El 2 de mayo del 2012 en el Estadio Caliente, la Pandilla dirigida por Víctor Manuel Vucetich se llevó ventaja de 1-2 del Estadio Caliente sobre los perros aztecas que eran comandados por Antonio “Turco” Mohamed.



Tres días después en el Tecnológico de Monterrey, Xolos llegó a emparejar el global 3-3 con goles de Egidio Arévalo, pero iba en desventaja por la posición en la tabla. Aunque minutos después del empate global, un tanto de José María Basanta enmarcó el definitivo 4-3 para los regios.



Al siguiente torneo, Xolos logró pasar por la aduana de los Rayados antes de llegar a ser la franquicia más joven en coronarse en primera división.



La ida se jugó en el “Tec” y Xolos la ganó 0-1 con gol de Gregory Garza. En la vuelta, Mohamed jugó con el marcador, con lo que desesperó a Monterrey, el defensor Pablo Aguilar anotó por Xolos y Aldo de Nigris por los regios. El global fue 2-1.



El Clausura 2018 envolverá la tercera vez que Xolos y Rayados se enfrente, curiosamente, Antonio Mohamed habrá estado en las tres ocasiones y dependiendo del resultado, sería el desempate para el “Turco” o para el Club Tijuana.



PARA SABER

La Liga MX aún no hace oficial los horarios de los cuartos de final; lo más probable es que Xolos y Monterrey jueguen el miércoles en el Caliente y el sábado en el BBVA Bancomer de Monterrey.



En liguillas

Apertura 2012

Ida: Monterrey 0-1 Xolos

Vuelta: Xolos 1-1 Monterrey

Global: 2-1 a favor de Xolos



Clausura 2012

Ida: Xolos 1-2 Monterrey

Vuelta: Monterrey 2-2

Global: 4-3 a favor de Monterrey



Liguillas de Xolos

Torneo Resultado

Apertura 2017 No clasificó (11vo)

Clausura 2017 Semifinales (Eliminado por Tigres)

Apertura 2016 Cuartos de final (Eliminado por León)

Clausura 2016 No clasificó (14vo)

Apertura 2015 No clasificó (17mo)

Clausura 2015 No clasificó (11vo)

Apertura 2014 No clasificó (11vo)

Clausura 2014 Cuartos de final (Eliminado por Toluca)

Apertura 2013 No clasificó (10mo)

Clausura 2013 No clasificó (10mo)

Apertura 2012 Campeón (venció a Toluca)

Clausura 2012 Cuartos de final (Eliminado por Monterrey)

Apertura 2011 No clasificó (15vo)