Necaxa vence a Puebla y sueña con Liguilla

En su despedida del Clausura 2017 ante su afición, el Puebla no fue capaz de brindar una alegría a su público este domingo en el cierre de la jornada 16 en la Liga MX. La Franja cayó a manos de Necaxa que tiene esperanzas de colarse a la Liguilla del futbol mexicano.



La inauguración de la pizarra llegó hasta el minuto 54, cortesía de Pablo Miguez, quien la clavó en cancha propia luego de un disparo de Edson Puch. El primero del visitante dejaba en silencio al Estadio Cuauhtémoc.



Desde el gol hidrocálido, el conjunto poblano intentó por todas las vías irse al frente y dañar la portería rival pero Marcelo Barovero se hizo gigante bajo los tres palos y no dejó pasar nada.



Los minutos transcurrieron y el tiempo se terminó para un Puebla que se quedó a la deriva por la falta de argumentos futbolísticos ante un Necaxa que tiene esperanzas muy pequeñas de entrar a la fiesta grande.



Puebla está eliminado y se consagra como el peor equipo del torneo al estancarse con 13 unidades en el lugar 18 de la tabla. Necaxa llegó a 20 puntos que le dan opciones mínimas de clasificar; en la jornada 17 los Rayos necesitan ganar a Chivas, que Tigres, Morelia y Pachuca pierdan y que Veracruz y León no ganen.