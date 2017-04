Juan Carlos Osorio explica la razón del 7-0 ante Chile

(SUN)

El director técnico de la Selección Nacional, Juan Carlos Osorio, habló en una entrevista a la revista europea The Tactical Room, sobre el poder de la mentalidad en los jugadores de futbol, "Las emociones de los jugadores influyen poderosamente en los resultados”, mencionó el estratega nacional.



El técnico colombiano mencionó también que la mentalidad fue una de las causas de la derrota de 7-0 frente a Chile en la pasada Copa América, además de que en esos partidos lo que debe hacer el equipo es no permitir que caiga el cuarto gol, ya que después de este, la caída es imparable.



“En el caso de nuestra derrota ante Chile (Copa América 2016), reconozco que el menos preparado para esa derrota era yo. (En estos casos) lo fundamental es que el rival no marque el cuarto gol.

Porque si eso ocurre, entonces la caída al abismo es imparable y se hace vertiginosa e imposible de detener”, confesó en la entrevista.



Por último el técnico de la escuadra nacional le mandó un mensaje a los aficionados mexicanos respecto a lo que esperan de su selección de cara al mundial de Rusia 2018: “La mayor ilusión será darle satisfacción a la gente mexicana de mostrarles que tienen (en el Mundial 2018) una buena selección que se identifica con el juego de ataque”.