Guerreras del deporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Las niñas del equipo femenil de futbol Tijuana Rosa, categoría 2007, viven y sienten el deporte con alegría, amor y orgullo.



“Mi experiencia siempre ha sido positiva. Empecé a los seis años, me gusta mucho el futbol, porque es divertido para mí. Tengo dos años jugando y de grande quiero seguir en las canchas. Mi equipo favorito es el Real Madrid y espero que el día del niño que lo festejen con amor”, expresó Miranda Rodríguez, defensa central del Tijuana Rosa.



Su compañera Sophia Neri Herrera, quien juega en la posición media lateral, externó sentirse orgullosa de hacer deporte y vislumbra estudiar una carrera universitaria.



“Mi jugador favorito es Lionel Messi, yo quiero ser enfermera como mi mamá, pero también quiero jugar más campeonatos y ganarlos con mi equipo, me siento orgullosa del equipo Tijuana Rosa, yo entreno casi todos los días, una hora, menos el lunes”, dijo.



Karla Lizárraga Figueroa tiene nueve años y se desempeña como defensa. Detalló que jugar futbol le da felicidad y puntualizó que ha aprendido que jugarlo conlleva más que solo patear la pelota.



“Cuando estoy jugando en una cancha de futbol me siento feliz, desde que estaba chiquita siempre quise jugar, pensaba que antes era patear el balón, ahora sé que son más cosas llevarlo, pasarlo, me gustaría ser una futbolista profesional, mi experiencia es que me siento orgullosa de ser futbolista”, apuntó.



La pequeña Ana Sofía González dijo que estar en las canchas le da mucha motivación, y que es importante tener confianza en uno mismo para ganar campeonatos.



Con apenas dos meses de formación, el equipo femenil de futbol Tijuana Rosa recientemente obtuvo el campeonato estatal de la Asociación de Futbol de Aficionados de Baja California 2017, categoría infantil niños héroes 10 años (2007).



LA PLANTILLA

PORTERAS

Jennifer García



DEFENSAS

Layla Cerillo

Ana Sofía González

Karla Lizárraga

Miranda García

Miranda Rodríguez



MEDIAS

América Serrano

Dana Caudillo

Melissa Hernández

Ady Cetina

Sophia Neri

Anayansi Bringas

Aisleigh Johnson

Erika Chávez

DELANTERAS

Samantha Cisneros

Brianda Hernández

Yosodel Rangel

Naomi Rojo