Xolos aprovechó la pausa futbolística

TIJUANA, Baja California(GH)

Más allá de perjudicar al equipo, la pausa por la fecha FIFA de la semana anterior fue favorable para el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. Así lo consideró el Director Técnico, Miguel Herrera , tras arribar a esta ciudad donde el sábado se medirá a los Zorros del Atlas, duelo correspondiente a la Jornada 12.“Llegamos bien (a este partido). La verdad es que nos ayudó esta semana de descanso porque pudimos recuperar algunos lesionados. Obviamente los que ya están descartados como Emanuel Aguilera y por supuesto Yasser, pues es difícil, pero esperaremos a ver si se llega a recuperar Emanuel para llegar al cierre del torneo, los demás afortunadamente ya todos bien”, mencionó a las afueras del aeropuerto.Actualmente, los Xoloitzcuintles se ubican en el cuarto lugar de la tabla general, con 17 puntos acumulados y a 7 fechas que concluya la fase regular del Clausura 2017.“Estamos haciendo goles, estamos recuperando los juegos, en el último nos faltó tener contundencia, pero el equipo tiene llegada, entonces no nos ocupa tanta la circunstancia de no caer gol, porque si tenemos llegada en algún momento va a caer".“Mientras estemos metidos entre los ocho, el equipo estará donde quiere y tiene que estar. Si no estuviéramos ahí hablaríamos de una inconsistencia, pero siendo el equipo que más puntos ha sumado en este año futbolístico, me parece que no podemos hablar de inconsistencia, somos un equipo que hizo 33 puntos (el torneo pasado) y lleva 17 en este”, detalló.Sobre las sanciones que le impuso la Comisión Disciplinaria, Herrera mencionó que tiene que “acatar las disposiciones y pensar en entrenar en la semana con el equipo”.