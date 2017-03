Copa Confederaciones 2017 está en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El trofeo de la Copa Confederaciones 2017 encuentra en México, en compañía de la leyenda de la portería en Argentina, Sergio Goycochea.



"Es un honor ser el embajador, me tocó jugarla en la primera edición, ha crecido la competición, el segundo torneo más importante que organiza la FIFA y que reúne a los verdaderos campeones, además de un reflejo de lo que puede ser la Copa del Mundo", dijo el ex guardameta, en las nuevas instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut).



Asimismo, "Goyco" dejó ver su emoción por la Confederaciones de Rusia 2017, a disputarse del 17 de junio al 2 de julio, donde desea que el Tri repita la hazaña de ganarla como en el 1999.



"Mucha suerte, deseo que vuelva la Copa, sería bueno que México la gane nuevamente", comentó el dos veces mundialista con la Albiceleste (Italia 90' y Estados Unidos 94').



En la presentación, el ex futbolista estuvo en compañía de dirigentes de la Femexfut, como Decio de María, Guillermo Cantú, Santiago Baños y el seleccionador nacional Juan Carlos Osorio.



"Vemos ahora una gran oportunidad para el futbol mexicano, competir con selecciones de un nivel muy alto. Creemos que en el 99' pudo ser campeón porque tuvo un gran equipo como ahora, por eso nos ilusionamos, ojalá lleguemos con todas las condiciones de competir", destacó el estratega colombiano.