¡Majestuoso!

Melbourne, Australia(AP)

Para Roger Federer, la situación era precaria: Abajo con un quiebre en el quinto set en la final de un Grand Slam. En el otro lado de la red estaba su némesis, Rafael Nadal , el zurdo español a quien no había derrotado en el duelo por el campeonato de un Major en casi una década.El jugador suizo de 35 años de edad, padre de cuatro hijos, volvía a un torneo del circuito luego de seis meses de inactividad para recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda. Su último título en una de las cuatro grandes citas desde Wimbledon 2012. Nadal también reaparecía tras una lesión y, para asombro generalizado, los dos reflotaron la rivalidad Roger-Rafa en una final retro del Abierto de Australia que trascendió el deporte.En ese momento, la conquista de un décimo octavo título de Grand Slam lucía inalcanzable para Federer.¿Qué se decía? Olvídate del jugador en frente. Dale a la pelota. Ataca su saque.Con ese plan, Federer recuperó el quiebre y tomó el impulso que le llevó a ganar 10 puntos consecutivos rumbo a la victoria 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 la noche del domingo en Melbourne, madrugada en México.Su quinta consagración en Australia le permitió despegarse mucho más al tope de la lista histórica de títulos en los Slams. Nadal quedó empatado con Pete Sampras en el segundo puesto con 14."Lo que valoro es poder haber vuelto, el poder disputar un partido épico con Rafa otra vez", señaló Federer. "El que lo pueda hacer a mi edad tras pasar casi cinco años sin ganar un Slam"."La cuenta de Slams era lo de menos. Francamente, no tiene importancia", añadió Federer, que no alzaba el trofeo en Melbourne desde 2010.Federer había perdido seis de las ocho finales anteriores de Grand Slam en las que jugó contra Nadal y solo había vencido previamente al zurdo español en 11 de sus 34 partidos.