Traspaso de Avilés Hurtado aún no está firmado: Miguel Herrera

TIJUANA, Baja California(GH)

El estratega de Xolos de Tijuana, Miguel 'Piojo' Herrera, señaló que el traspaso de Aviles Hurtado por Darwin Quintero, quien procede de América aún no está firmado pero las negociaciones están avanzadas y la transferencia concluiría hoy en la noche."La verdad que es un trato que quiere la gente de América y contacto ayer a Jorgealberto (Hank) para hacer ese trato. A mi me dijo y es un cambio interesante, Darwin es un buen jugador, Aviles está contento en el equipo y si se queda sería excelente".La noticia del cambio se dió a conocer a través de un medio nacional como un hecho del negocio entre instituciones, sin embargo Herrera aseguró que Hurtado aún continúa con el equipo, y desde su perspectiva desea que el colombiano no salga del equipo fronterizo.