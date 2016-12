"Terrible" quiere ver "Canelo" vs Golovkin

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin es un tema que se ha discutido mucho. Los representantes y los profesionales han dejado al aire el posible enfrentamiento. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo para que los boxeadores se vean las caras en el cuadrilátero.“La afición está esperando que suceda”, expresó Érik “Terrible” Morales. “Debería concretarse. La gente quiere verlos, pero todavía no se sabe si se armará o no”. En entrevista, el ex púgil comentó que el duelo llamaría mucho la atención a nivel internacional.Óscar de la Hoya, promotor del “Canelo”, ha declarado que el tapatío podría enfrentar al kazajo en 2017. “Es una pelea que destacaría mucho para Álvarez el próximo año”, explicó Morales.De no concretarse, Érik ve con buenos ojos un duelo entre mexicanos: “Canelo” vs Julio Chávez Jr.“Me gusta, pero será muy difícil de organizar”, continuó. “Tenemos que esperar las condiciones en las que se establece esta pelea”. Porque la diferencia en estatura y peso puede ser un factor. El tapatío mide 1.75 metros y pesa 154 libras, por su parte, el sinaloense 1.85m y pesa 168. Dos divisiones arriba.“También tendrían que ponerse de acuerdo por cuánto van a pelear”, atajó el “Terrible”. “Eso puede convertirse en un arma a favor o en contra para los púgiles”.Sobre lo atractivo de la pelea, opinó que ambos tienen aspectos muy positivos que destacan sobre el ring y podría convertirse en un duelo muy estratégico para aprovechar los errores de cada uno. “Sería muy interesante para analizar”.Otro evento que podría darse es Chávez Jr. vs “GGG”. Después de 17 meses de inactividad, Julio César Chávez Junior regresó al cuadrilátero en Monterrey, donde derrotó al alemán Dominik Britsch.El “Hijo de la Leyenda” confesó su deseo de enfrentar al kazajo. “Si quieren que me enfrente a Golovkin lo hacemos. Me siento listo. Enfrentaré a quien sea y pelearemos donde quieran. Yo estoy preparado para pelear por un título mundial ante cualquiera”, amenazó.Mas el “Terrible” Morales ve muy lejano que se enfrenten “A lo mejor sí sucede... el tema del peso y de la organización puede frenarla. Tendremos que ver si Chávez puede subirse al ring. Yo no lo sé”. El ex profesional añadió que 2016 fue un año muy frío para el País, ocho mexicanos concluyeron como campeones, uno menos que el año pasado. “Hubo un poco de todo. Al final se compuso”, consideró.El bajacaliforniano aseveró que en 2017 habrá más peleadores de talla mundial. “Va a estar mucho mejor. Los nombres de algunos jóvenes que están ahí y se dieron a conocer van a retomar más fuerza”.Repitió los nombres de Saúl Álvarez y de Julio César Chávez Jr. como los estelares para la próxima temporada del pugilismo.Gilberto “Zurdo” Ramírez, Francisco “Bandido” Vargas, Abner Mares y Óscar Valdez son algunos de los pugilistas que intentarán mantener su título en 2017.“Hay mucho por dónde agarrar”, confía Morales.Rodríguez, “un novato”. Otra figura destacada del boxeo mexicano este año fue Misael Rodríguez, quien conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El pugilista se retiró de la práctica amateur para convertirse en profesional y perseguir su sueño de un título mundial.“Ya veremos cómo le va”, atajó Morales. “El deporte olímpico y el profesional son completamente distintos”, hizo notar.El “Terrible” explicó que Misael tiene mucho que aprender. “Hablamos de un peleador novato. Lógicamente, tiene mucha experiencia por su participación en la justa olímpica y su camino a la misma, y eso es algo muy bueno, podrá aprovecharla”.Morales concluyó que el medallista, de 75 kilogramos, tiene que esperar un desarrollo para alcanzar el éxito como profesional.