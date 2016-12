Pumas tiene mala pretemporada

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pumas ha tenido una pretemporada complicada. Este miércoles fue goleado por segunda vez y se confirmó la baja de su ariete Matías Britos, quien está lastimado del tobillo y no iniciará el torneo contra las Chivas del Guadalajara. Podría reaparecer ante Cruz Azul , en la jornada dos del Clausura 2017.El goleador felino del Apertura 2016 sufrió la lesión durante el primer choque amistoso contra el filial Sub 20, por lo que se quedó sin actividad contra Santos Laguna y este miércoles frente a los Gallos Blancos de Querétaro, equipo que vapuleó a los universitarios 6-1.Tras el amistoso, el uruguayo señaló que tendrá que utilizar férula para estar inactivo durante las próximas tres semanas. “Hay que ser paciente. Es una fisura. Espero recuperarme pronto para ayudar al equipo”.Pese al negro panorama que enfrenta, el charrúa confía en el potencial del equipo para tener una buena campaña: “El torneo pasado entramos a la Liguilla, pero quedamos muy rápido afuera. Este torneo empezamos con toda la ilusión de nuevo, de cero, apostando siempre a lo mismo. Un grande como Pumas debe estar en las finales y pelear por el título”.Pero vaya que Francisco Palencia, técnico auriazul, tiene mucho que trabajar, pues su escuadra ya había sido goleada por la Sub 20 y los Gallos le repitieron la dosis. En esos dos cotejos se llevó 12 goles en contra, por sólo dos a favor. También perdió con Santos, 2-1.El compromiso con los emplumados se efectuó en cuatro tiempos de 35 minutos. Primero se midieron los jugadores titulares para que Gallos Blancos se quedara con un triunfo de 2-1; el 1-0 auriazul fue obra de Javier Cortés tras el pase de Alan Mendoza por el costado de la izquierda.La igualada la hizo Emanuel Villa, quien aprovechó un pase por derecha para vencer al portero Alejandro Palacios. El 2-1 se generó gracias a un golazo de tiro libre por parte del brasileño Camilo Sanvezzo, para después dar pie a la feria de cambios en ambos equipos.En el tercer lapso, Querétaro marcó diferencias con tantos de Edgar Benítez y Armando Zamorano. Luis Romo hizo el 4-1 con remate de cabeza.Zamorano decretó el 5-1 y Paolo Yrizar puso las cifras definitivas en 6-1.Pumas arrancó el cotejo con Alejandro Palacios, Van Rankin, Gerardo Alcoba, Darío Verón, Alan Mendoza, Pablo Barrera, Javier Cortés, Abraham González, Bryan Rabello y Santiago Palacios.El Real Oviedo confirmó el fichaje del ex jugador de Pumas, Saúl Berjón, delantero formado en las categorías inferiores del club español, al firmarlo por lo que queda de temporada y dos más.