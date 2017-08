Villa empieza de cero en su regreso a selección española

MADRID(AP )

Su brillante pasado con la selección española importa poco en este momento. David Villa sabe que ahora tendrá que demostrar que sigue siendo el mismo temible delantero de siempre para ganarse minutos en la cancha.



Tres años después de su último partido con España, el ariete del New York City FC fue convocado por el técnico nacional Julen Lopetegui para las dos próximas fechas de las eliminatorias europeas para el Mundial de Rusia, incluyendo un duelo crucial el sábado contra Italia.



Villa, goleador histórico de la selección española con la que ganó el Mundial de 2010, dijo que siente que empieza de cero.



“Llevo tres años sin venir y me lo tengo que ganar, no vale de nada lo que ha pasado anteriormente”, dijo el delantero de 35 años.



“Ojalá haga una buena semana de entrenamiento y ojalá vea el entrenador que puedo hacerlo”.



España recibe a Italia en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid en un duelo entre los punteros de su grupo. Ambos países tienen cinco victorias y un empate, saldado en su primer enfrentamiento el año pasado en Turín.