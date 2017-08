¡Toda una realidad!

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Dominando la prueba de principio a fin, el hermosillense Jesús Tonatiú López se consagró monarca en la prueba de 800 metros en la Universiada Mundial de China Taipei 2017.



López Álvarez dominó la carrera donde salió por el carril número uno, llevando un gran ritmo y precisión en sus zancadas que le valieron para cruzar antes que nadie la meta y detener el cronómetro en 1:46’06 minutos.



El sonorense, quien marcó 57:70 a la mitad del camino, 400 metros, aguantó el cierre de Mohamed Belbachir, de Argelia, quien en los metros finales aceleró para tratar de alcanzarlo pero no pudo y tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que el francés Aymeric Lusine llegó tercero asegurando el bronce.



Tras su éxito, el sonorense no dudó en expresar su sentimiento de alegría y satisfacción por conseguir su primera medalla a nivel internacional.



"Me siento muy contento y satisfecho de poder terminar la temporada de esta manera, con mi primer medalla mundial y la verdad es algo indescriptible, recuerdo que me dolía la mandíbula de lo que estaba feliz e igual seguía sonriendo", expresó para EL IMPARCIAL.



El estudiante de la Universidad de Sonora confesó que llegaba con pocas expectativas a esta competencia debido a que no sabía qué iba a enfrentarse, pero llegando allá se dio cuenta de lo que podía conseguir.



"No sabía cuál iba a ser mi desempeño aquí porque no conocía quiénes iban a ser mis rivales, pero ya cuando vi a todos los rivales y mis tiempos, la verdad yo era el que tenía mejor registro y tenía esa presión de hacer un buen papel", mencionó.



Aunque está consciente de que falta mucho para Tokyo 2020, está seguro de que empezó el ciclo olímpico con el pie derecho, así que su motivación está al tope.