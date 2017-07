Necaxa supera a Xolos

AGUASCALIENTES, Aguascalientes(GH)

El Club Tijuana cae 1-0 ante los Rayos del Necaxa en el encuentro de la Fecha 2 del Apertura 2017 de la LIGA MX, que se disputó en la cancha del Estadio Victoria.



Al 20’, Jesús Isijara convirtió la única anotación del encuentro tras rematar dentro del área para convertir el 1-0.



Ambas escuadras se quedaron con diez hombres luego de la expulsión de Miguel Ponce (30’) y Alejandro Donatti (47’)



En el 57’, los Xoloitzcuintles estuvieron cerca del empate luego de que Gustavo Bou desbordara por la banda izquierda y disparara a portería, pero su tiro fue atajado por el arquero necaxista.



Los Canes Aztecas tuvieron una nueva oportunidad de igualar el marcador luego de que Ignacio Malcorra rematara dentro del área pero nuevamente el portero Marcelo Barovero intervino para impedir la anotación (71’).



En el cierre del encuentro, los Xoloitzcuintles insistieron en búsqueda del empate pero no lograron concretar, por lo que el encuentro finalizó 1-0.



El Conjunto Rojinegro volverá a la frontera para preparar el primer partido de Copa Mx en el que enfrentarán a Puebla FC el próximo martes 1 de agosto (19:00 hrs tiempo local).





ALINEACIONES:



CLUB TIJUANA: 25 Gibran Lajud (P), 6 Juan Carlos Valenzuela (C), 2 Alejandro Donatti, 15 Damián Pérez (83’ Henry Martín), 5 Damián Musto, 7 Gustavo Bou, 9 Juan Lucero, 13 Matías Aguirregaray, 8 Joe Corona (62’Enzo Kalinski), 10 Ignacio Malcorra, 27 Matías Pisano (51’ Michael Orozco) DT Eduardo Coudet



NECAXA: 1 Marcelo Barovero (P), 33 Mario de Luna (C), 2 Brayan Beckeles, 5 Igor Lichnovsky, 17 Miguel Ponce, 6 Luis Pérez, 8 Xavier Báez, 10 Dieter Villalpando (46’Jairo González), 11 Jesús Isijara (72’ Daniel Álvarez), 18 Luis Gallegos, 32 Carlos González (79’ Martín Barragán) DT Ignacio Ambriz



AMONESTADOS: Gustavo Bou (46’), Damián Pérez (59’), Brayan Beckeles (78’)



EXPULSADOS: Miguel Ponce (30’), Alejandro Donatti (47’