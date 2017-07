Xolos visita al Necaxa

TIJUANA, Baja California(GH)

La intención de Xolos es ir por los tres puntos en su visita hoy ante Necaxa, pero además comenzar a tomar ritmo y trasladar la idea del entrenador argentino Eduardo “Chacho” Coudet.



El encuentro que corresponde a la jornada 2 del Apertura 2017 será a las 19:00 horas de Baja California y tendrá como sede el Estadio Victoria.



Los equipos vienen de panoramas distintos; Xolos perdió 2-0 en casa ante Cruz Azul y Necaxa le pegó 2-0 en su visita a Veracruz.



Coudet podría contar con las variantes de Paul Arriola y Joe Corona, quienes se incorporaron al equipo después de ganar la Copa Oro con Estados Unidos. La duda sería Mauricio Cuero quien no llevó la última práctica en Tijuana al ritmo de sus compañeros.



En su primer juego oficial, los perros prehispánicos no lucieron acorde a la filosofía de juego que se espera. Tuvieron 58% de posesión, pero crearon solo dos oportunidades de gol y no fueron el equipo que asfixia al rival para recuperar la pelota, estuvieron imprecisos. Cometieron 21 faltas.



Los dirigidos por Ignacio Ambriz mostraron una versión compacta y efectiva al ataque, recuperaron la esférica donde tenían que hacerlo y no titubearon en causar estragos.



La ocasión más reciente en que Xolos se impuso en tierras hidrocálidos fue el 18 de agosto del 2015 por marcador de 2-1 en la Jornada 3 de la Copa MX.