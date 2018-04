González destaca al bate en paliza de Mets sobre Padres

SAN DIEGO(AP )

El mexicano Adrián González pegó un cuadrangular y un doblete y produjo cinco carreras ante su ex equipo, y Zack Wheeler ponchó a nueve en cinco innings por los Mets de Nueva York, que el domingo apalearon 14-2 a los Padres de San Diego.



Las 14 carreras y los 19 hits fueron máximas cifras de la temporada para los Mets, que ganaron dos de los tres encuentros en San Diego. Nueva York se desató con cinco carreras en la séptima entrada, y otras cinco en la octava.



González conectó un jonrón de tres carreras al jardín izquierdo al enfrentar a Jordan Lyles con un out en la séptima entrada, su tercero de la campaña. El mexicano agregó un doblete de dos anotaciones ante el abridor Bryan Mitchell en el tercer rollo.



También bateó un sencillo en la novena, con lo que se quedó a un triple de completar el ciclo. Otros ocho bateadores de los Mets pegaron dos imparables cada uno.



González, de 35 años, jugó para los Padres desde 2006 hasta que fue canjeado a Boston el 6 de diciembre de 2010.



Wheeler (2-1) recibió dos carreras y seis hits en cinco innings, cediendo dos pasaportes.



Bryan Mitchell (0-3) no pudo una vez más apuntarse su primer triunfo con los Padres. Mitchell recibió cuatro carreras y cinco imparables en cuatro episodios y dos tercios, ponchó a cinco y le negociaron cuatro bases por bolas.



Por los Mets, el mexicano González de 6-3 con anotada y cinco impulsadas. El cubano Yoenis Céspedes de 2-2 con par de anotadas.



Los dominicanos José Reyes de 5-2 con tres anotadas y una carrera empujada, y Amed Rosario de 1-0. Los venezolanos Asdrúbal Cabrera de 5-2 con anotada y dos remolcadas, y Wilmer Flores con carrera anotada sin turno oficial al bate.



Por los Padres, los dominicanos Manuel Margot de 5-2, y Franchy Cordero de 5-1 con anotada. El mexicano Christian Villanueva de 4-0.



Los venezolanos José Pírela de 3-1, Freddy Galvis de 4-1 con par de carreras remolcadas, y Carlos Asuaje de 3-0.