Fiorentina sacude las aspiraciones de título del Napoli

ROMA(AP)

Las aspiraciones de título del Napoli sufrieron un duro golpe al caer el domingo 3-0 ante el Fiorentina, lo que deja a la Juventus con el camino despejado rumbo a su séptimo campeonato consecutivo.



El Napoli jugó la mayor parte del encuentro con 10 hombres después de que Kalidou Koulibaly fue expulsado por derribar a Giovanni Simeone, quien terminó con un triplete.



“El peor juego de la temporada”, dijo el técnico del Napoli, Maurizio Sarri.



Después de la expulsión de Koulibaly y el primer gol de la Fiorentina “estábamos completamente perdidos”, dijo Sarri. “A lo largo de la temporada manejamos bastante bien estas situaciones, pero no hoy no fue el caso”.



El Napoli se rezagó a cuatro puntos de la Juventus a falta de tres encuentros — el mismo margen que existía hasta que la Fiore venció a la Juventus hace una semana.

La Juventus anotó dos veces en los últimos cuatro minutos para vencer el sábado 3-2 al Inter de Milán.



Sin embargo, la Juventus tendrá que superar la lesión del delantero Mario Mandzukic, quien recibió 10 puntos de sutura en el tobillo izquierdo, luego de un pisotón de Matias Vecino.



En Florencia, Koulibaly recibió inicialmente una tarjeta amarilla y se decretó un penalti después de que el árbitro pensó que la falta había ocurrido dentro del área. Pero con la ayuda del video, el silbante decretó que la falta fue fuera del área y cambió la tarjeta amarilla por la roja.



El argentino Simeone, hijo del técnico del Atlético de Madrid Diego Simeone, finalizó otro contragolpe con un golpe anotando por debajo de las piernas del arquero Pepe Reina.



A la hora de partido, Simeone llegó primero a un rebote tras cobro de tiro de esquina y anotó a quemarropa. Posteriormente volvió a concretar un contragolpe a los 90 minutos para llegar a 13 tantos en la temporada.



“Claramente tener un hombre de más luego de ocho minutos fue una enorme ventaja”, dijo el estratega de la Fiorentina, Stefano Pioli. “Tuvimos buenas ideas e incluso si hubiera sido 11 contra 11, debimos anotar más desde el comienzo”.



La Fiorentina está en noveno lugar, cuatro puntos detrás de sitios para la Liga de Europa.



El Milan puso fin a una racha de cinco juegos sin triunfo al vencer el 2-1 al Bologna y retomar su búsqueda por un lugar en la Liga de Europa.



Hakan Calhanoglu y Giacomo Bonaventura anotaron en la primera mitad por los Rossoneri, que sumaban dos derrotas y tres empates desde su triunfo ante el Chievo a mediados de marzo.



El Milan permaneció un punto detrás del sexto lugar, Atalanta, que venció 3-1 al Genoa en la lucha por el último boleto a la Liga de Europa.



El técnico Rossoneri Gennaro Gattuso no le dio día de descanso a su equipo esta semana después de la derrota en casa 1-0 ante el Benevento la semana pasada, y reconoció que el equipo había “tocado fondo”.



Calhanoglu aprovechó el pase de Patrick Cutrone para abrir el marcador a los 34 minutos con un tiro de fuera del área.



Bonaventura después aprovechó un error defensivo para duplicar la ventaja con un disparo al ángulo en el tiempo agregado de la primera mitad.



Sebastian de Maio recortó distancias por el Bologna con un cabezazo a los 74.

Musa Barrow, Bryan Cristante y Josip Ilicic anotaron por el Atalanta.



En otros resultados, el Hellas Verona se acercó al descenso al caer en casa 3-1 ante el Spal, que se alejó a un puesto de la zona de descenso.



Con el Benevento ya descendido, el Verona está en la penúltima posición, seis puntos detrás del Chievo y a siete del Spal.



Mattia Valoti abrió el marcador por el Verona, pero el Spal respondió con tantos de Mohamed Fares, Felipe y Jasmin Kurtic.



El Cagliari también está en riesgo después de caer 4-1 en su visita a la Sampdoria y colocarse apenas dos puntos por encima de la zona de descenso, mientras que el Crotone, en la 15ta posición, derrotó 4-1 al Sassuolo.



En otro encuentro, el francés Bacary Sagna anotó a los 90 minutos su primer gol en la Serie A para firmar el empate del Benevento 3-3 contra Udinese.