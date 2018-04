Monterrey será el rival de Xolos en liguilla

TIJUANA, Baja California(GH)

El rival de Xolos en la liguilla del fútbol mexicano está definido, serán los Rayados de Monterrey.



Los dirigidos por Diego Cocca terminaron en sexto lugar y se enfrentarán a los dirigidos por Antonio “Turco” Mohamed.



Por el criterio de la posición en la tabla, al Club Tijuana le toca abrir de local y cerrar de visitante en la ronda de cuartos de final.



Las fechas y horarios aún no han sido confirmados por la Liga MX, pero lo más probable es que a Xolos le toque jugar miércoles en el Caliente y Sábado en el Estadio BBVA de Monterrey.



Los cruces son:

Toluca vs Morelia

América vs Pumas

Monterrey vs Xolos

Santos vs Tigres