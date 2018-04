Nadal consigue su 11er título de Barcelona

BARCELONA, España(AP)

Rafael Nadal continúa ganando sobre arcilla, y haciéndolo ver fácil.



Nadal extendió con su dominio sobre arcilla al derrotar el domingo 6-2, 6-1 al griego de 19 años Stefanos Tsitsipas y conseguir su 11er título en Barcelona.



Nadal, quien la semana pasada también llegó a 11 cetros en el Masters de Montecarlo, nunca estuvo en riesgo de sumar su 19no triunfo consecutivo sobre tierra batida.



El número uno del mundo tiene 46 sets seguidos sobre arcilla, para alargar su propio récord. No ha perdido en esa superficie desde que enfrentó a Dominic Thiem en Roma el año pasado.



Nadal, quien llegó a 400 partidos ganados sobre arcilla en las semifinales del sábado, necesitaba del triunfo en Barcelona para mantenerse en la cima del ranking mundial.



“Es emocionante recibir un reconocimiento en mi casa, mi club. Son ya muchos años y quiere decir que soy viejo ya, ojalá pueda seguir jugando mucho más en esta pista”, dijo Nadal.



Nadal se ausentó a principios del año debido a una persistente lesión en la cadera derecha que sufrió durante los cuartos de final del Abierto de Australia. Volvió para ayudar a España a vencer a Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis y continuó con su triunfo en Montecarlo.



Tsitsipas, número 63 del mundo, intentaba convertirse en el primer griego en ganar un título en un torneo de la ATP. Fue el primero en llegar a una final de la gira desde Nicholas Kalogeropoulos en 1973.



Tsitsipas es el jugador más joven en llegar a la final de Barcelona desde 2005, e intentaba convertirse en el primer campeón que no proviene de la preclasificación desde el argentino Gastón Gaudio en 2002.



El griego tuvo 23 errores no forzados durante su derrota en apenas 77 minutos en la pista Rafa Nadal. Se prevé que suba hasta el 44to lugar del mundo después de su actuación en Barcelona.