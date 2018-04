Warriors aplastan 123-101 a los Pelicans

OAKLAND, California(AP)

Kevin Durant anotó 26 puntos y capturó 13 rebotes, Draymond Green deslumbró por toda la cancha con su cuarto triple-doble en postemporada en su carrera, y los Warriors de Golden State superaron ampliamente 123-101 a los Pelicans de Nueva Orleans el sábado en el primer partido de su semifinal de la Conferencia Oeste.



Green concluyó con 16 unidades, 15 rebotes, 11 asistencias, tres robos y dos bloqueos, y con su empuje y energía ayudó a los campeones defensores a alejarse en el marcador en un espléndido y decisivo segundo período.



Ahora probablemente tendrán de vuelta a Stephen Curry para el segundo juego el martes por la noche y todo lo que él trae consigo, incluso si en un principio lo hace en un papel algo limitado.



Anthony Davis metió 21 puntos y capturó 10 rebotes, apuntándose 10 unidades en el primer período, aunque luego se le dificultó generar tiros y concluyó con nueve canastas en 20 envíos al aro. Jrue Holiday fue maniatado a 4 encestes en 14 tiros y 11 puntos.



Golden State volvió a disputar un partido sin Curry, dos veces Jugador Más Valioso, que ha estado en la banca desde el 23 de marzo debido a un esguince en la rodilla izquierda. El entrenador Steve Kerr consideró “muy probable” que Curry salga a la cancha en el segundo partido de la serie, a ganar cuatro de siete.



“Nos hemos adaptado a la vida sin él. Espero que regrese el martes, pero tenemos que tener la misma mentalidad si no lo hace”, dijo Klay Thompson.



Thompson, que encabezó a Golden State con 27 puntos, metió triples consecutivos en las postrimerías de la primera mitad que dejaron el marcador 76-48. Pero Nueva Orleans ingresó a la segunda parte con una seguidilla de 7-0, y un lanzamiento de 73 pies de Darius Miller al sonar el timbre del descanso fue contado como bueno tras una revisión, por lo que los Pelicans se acercaron a 76-55 antes de irse al vestuario. Hicieron otro enceste que superó el timbre al concluir el tercer período, pero ya era demasiado tarde.



Rajon Rondo metió nueve puntos y repartió 11 asistencias para Nueva Orleans.

“Bueno, eso no salió como lo planeamos”, dijo Alvin Gentry, el entrenador de los Pelicans.



Green ha estado brillante en los tableros a medida que Golden State sigue fortaleciendo su defensa, y los Warriors mejoraron a 26-0 cuando él se apunta un triple-doble, 4-0 en la postemporada.



“A fin de cuentas él casi ya tenía un triple-doble al llegar el descanso. Eso no es bueno para nosotros”, agregó Gentry.