A defender el prestigio

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No es novedad la rivalidad que existe entre las familias Chávez y Álvarez, y para hacer más interesante el combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Julio César Chávez Jr., del próximo 6 de mayo, hoy, a una semana de la esperada pelea, sus hermanos chocarán por segunda ocasión.



Esta noche se enfrentarán nuevamente en un cuadrilátero Ramón "Inocente" Álvarez (24-5-2, 16 Ko’s) y Omar Chávez (35-3-1, 23 Ko’s) en una pelea pactada a diez asaltos en peso Superwelter, en el gimnasio de la UACH en Chihuahua, Chihuahua.



El hermano del "Canelo" Álvarez, derrotó al hijo de "La Leyenda" el pasado 27 de septiembre del 2014 por decisión unánime y con tarjetas de 96-94, 96-94 y 98-92, después de 10 intensos asaltos en Tuxtla Gutiérrez., Chiapas.



A pesar de haber derrotado a Omar en su primera pelea, el "Inocente" asegura que se preparó mejor y llegará con otro plan de pelea.



"En cada pelea se va mejorando, se van aprendiendo cosas nuevas y vamos a hacer muchas cosas diferentes respecto a la primera", comentó el nacido en Jalisco.



En el primer combate se vio a un Omar frustrado, que no pudo ejecutar la estrategia que tenía en mente, por lo que esta vez aseguró tener un "plan especial" para Álvarez.



"Eso es algo que no te puedo decir porque se va a enterar antes de lo planeado", comentó entre risas, "Le traigo un plan especial", añadió.



Ambos boxeadores dejarán todo sobre el ensogado, pues saben que una derrota los pondría en mala posición para el futuro, en cambio, con una victoria despegarían sus carreras.



También saben que con un triunfo motivarían a sus hermanos, "Canelo" y Chávez Jr., quienes se enfrentarán el próximo sábado.



"Un triunfo sobre Omar motivaría mucho a mi hermano para su pelea ante Chávez Jr.", comentó el hermano mayor de Saúl.



"Sé que mi hermano derrotará al ‘Canelo’, pero antes debo ganarle al ‘Inocente’ para empezar a poner en alto el apellido Chávez en estos combates", apuntó Omar.



El menor de los Chávez se preparó por cerca de dos meses y medio en el Centro Ceremonial Otomí, mismo lugar en el que su padre acostumbraba entrenar para sus grandes combates.



"Para mí es algo muy bonito el venir de niño acompañando a mi padre, y ahora ser yo el que venga aquí a prepararme, aparte de acompañar a mi hermano en el campamento más importante de su carrera".



Se sabe que el "Inocente" llega siempre muy bien preparado a sus combates y realizó un campamento de 90 días en las montañas de Jalisco.



"Me siento listo, preparado y fuerte. Me preparé demasiado bien y ya nomás estoy esperando que llegue el día de la pelea", expresó el de la familia Álvarez.