Vence Nadal a Sock y se medirá a Fognini en semis en Miami

KEY BISCAYNE, Florida, EU(AP )

El español Rafael Nadal , cuatro veces subcampeón del Abierto de Miami, avanzó el miércoles a las semifinales al vencer 6-2, 6-3 al estadounidense Jack Sock. Nadal juega en Key Biscayne por 13ra ocasión. Por lo tanto, atraviesa aquí por su racha más larga sin un título en cualquier torneo.Cometió sólo 12 errores no forzados contra el 13er preclasificado, recuperándose de un rompimiento de servicio en el segundo set y mejorando su foja en juegos contra estadounidenses a 60-9.Por el pase a la final, el tenista de las Baleares se medirá al italiano Fabio Fognini, quien se convirtió en el primer tenista no preclasificado en 10 años que se cuela a las semifinales de este torneo, al ganar 6-4, 6-2 a Kei Nishikori."Está jugando bien", dijo Nadal respecto de su siguiente adversario. "Será una buena prueba para mí. Me alegra estar en las semifinales. Tendré que jugar mi mejor tenis y ser agresivo, como lo he sido hoy".Fognini, quien igualó ya su mejor desempeño en un torneo ATP Masters 1000, dio cuenta del japonés, quien fue finalista aquí en 2016.Nishikori era el segundo preclasificado del certamen. Fognini, de 29 años, mejoró a una foja de 9-44 contra jugadores ubicados entre los primeros 10 del ranking y es el primer italiano que ha avanza a una semifinal en Key Biscayne.Por su parte, Venus Williams dio un paso más hacia un título que conquistó por última vez en 2001. La estadounidense doblegó 7-5, 6-3 a la alemana Angelique Kerber, primera del ranking, mundial, y avanzó a semifinales.Fue la 15ta victoria en la carrera de Williams ante una tenista ubicada en el sitio de honor del escalafón. Sin embargo, no lo conseguía desde 2014.Serena, la hermana menor de Venus, ha sido ocho veces campeona en Miami, pero se ha perdido la presente edición por una dolencia de rodilla. Richard, padre de ambas, asiste en cambio a un torneo por primera vez en un año, luego de lidiar con algunos problemas de salud."Mi papá es uno de los amores de mi vida y uno de los motivos por los que estoy aquí, en este deporte", dijo Venus al público.Williams (11ma preclasificada) ha llegado a la semifinal de este torneo por primera ocasión en siete años.Su próxima rival será Johanna Konta (10ma), quien se convirtió por su parte en la primera británica en anclar en semifinales del torneo. Se impuso 3-6, 7-6 (7), 6-2 a la rumana Simona Halep (3ra).La checa Karolina Pliskova, segunda cabeza de serie, se medirá con la danesa Caroline Wozniacki, 12da preclasificada, en la otra semifinal.