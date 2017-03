Costa Rica denuncia ante FMF malos tratos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Federación Costarricense de Futbol emitió un comunicado a su homóloga de México, en el cual denuncia malos tratos a algunos aficionados ticos que se dieron cita en el estadio Azteca el pasado viernes en el duelo eliminatorio de Concacaf ante el Tri.



La carta enviada por Diego Brenes, director de Selecciones Nacionales de Costa Rica, acusa que varios aficionados fueron despojados de sus banderas en los accesos del inmueble capitalino.



La Fedefutbol comprende que en algunos casos son retiradas las banderas por su tamaño o porque portan palos; sin embargo, asegura que no fue ese el caso en el Coloso de Santa Úrsula. La Federación Costarricense espera una posición oficial y una explicación de lo sucedido.



"Lo que se nos comunicó por parte de los aficionados que estuvieron en el estadio Azteca fue que a todos les quitaron las banderas a la entrada y las colocaron en bolsas, por eso enviamos una nota a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) quejándonos, primero por el trato a un símbolo patrio y segundo porque no vemos necesidad de quitarlas, no portaban palos u otra cosa que pusieran en peligro a los aficionados en el estadio".



"Muchas veces se quitan banderas porque son muy grandes o portan palos, por un tema de seguridad; pero tenemos entendido que éste no fue el caso de los ticos en el Azteca. Esperamos una posición oficial y la explicación del caso para así dejar sentado el precedente y que no se vuelva a repetir en México ni en otro estadio, y que los aficionados puedan ir tranquilos con sus banderas y camisas. Nosotros así lo hacemos aquí, para que cada quien puede pasar con sus banderas y apoyar a su país".