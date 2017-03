México da paso firme

PUERTO ESPAÑA, Trinidad y Tobago (Agencias)

Al Mundial de Rusia se llega... caminando.



Después de que sufrió para clasificar a la Copa del Mundo en tres de los anteriores cuatro procesos, de que en el último entró al Repechaje gracias a los méritos de Estados Unidos y de que había perdido el respeto en la Concacaf, la Selección Mexicana dio un paso firme al vencer 1-0 como visitante a Trinidad y Tobago.



Diez puntos que ubican a México como líder del Hexagonal (apenas uno menos de los obtenidos rumbo a Brasil), seis unidades de ventaja sobre el equipo que por el momento tiene el pase a la reclasificación, con cuatro partidos en casa y dos como visitante pendientes.



Un gol de Diego Reyes al 57' hincó a los trinitarios. Lo irónico es que el Tri ganó mediante el juego aéreo, la mayor fortaleza de los locales, luego de un tiro de esquina cobrado por Miguel Layún.



El arbitraje jugó a favor de México al 31' al marcar incorrectamente un fuera de lugar de Joevin Jones, quien ingresó al área por izquierda y con un riflazo superó a Alfredo Talavera.



Los trinitarios sólo tuvieron esa jugada de peligro. El Tricolor, en cambio, presumió un disparo de Héctor Herrera al poste, un par de cabezazos que fallaron Javier Hernández y Raúl Jiménez, otro pase genial de Carlos Vela y que el "Chicharito" no supo definir.



Juan Carlos Osorio hizo cinco movimientos en el cuadro titular con relación al anterior partido y aun así dominó a los locales.



El 8 y el 11 de junio México será anfitrión de Honduras y Estados Unidos. De ganar los duelos irá a Copa Confederaciones clasificado al Mundial.



Goles: MÉX: Diego Reyes (57’)

Estadio: Basely Crawford

Árbitro: Valdin Legister (JAM)



POSICIONES CONCACAF

Equipo JG JE JP Pts.

México 3 1 0 10

Costa Rica 2 1 1 7

Panamá 1 2 1 5

E. Unidos 1 1 2 4

Honduras 1 1 2 4

T. y Tobago 1 0 3 3



PRÓXIMOS? PARTIDOS?????

Jueves 8 de junio

México vs. Honduras

Estadio Azteca

???

?Domingo 11 de junio

México vs. Estados Unidos

Estadio Azteca



?????Viernes 1 de septiembre

México vs. Panamá

Estadio Azteca



????Martes 5 de septiembre

Costa Rica vs. México

Estadio Nacional



????Viernes 6 de octubre

México vs. Trinidad y Tobago

Estadio Azteca



?????Martes 10 de octubre

Honduras vs. México

Estadio Olímpico Metropolitano