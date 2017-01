Pumas remonta y vence a Necaxa

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Con tres goles en el segundo tiempo, Pumas remontó para vencer 3-1 a Necaxa este domingo, y se trepó al segundo puesto del Clausura 2017, que disputa la jornada 4.



Jesús Isijara adelantó a los visitantes apenas en el primer minuto del encuentro, pero el chileno Nicolás Castillo igualó a los 48, Pablo Barrera le dio la vuelta a los 69 y el chileno Bryan Rabello selló la cuenta a los 89.



Pumas hilvanó tres triunfos y con ello arribó a nueve puntos para alcanzar a Tijuana, que se mantiene en primer puesto gracias a su mejor diferencia de goles. Los universitarios no conseguían tantas victorias consecutivas desde el Apertura 2015, cuando lograron cinco.



Necaxa perdió su tercer partido de la temporada y se quedó estancado en tres puntos, en el lugar 15.



Los "Rayos" se adelantaron muy pronto, cuando Isijara tomó una pelota por la banda derecha, entró al área y recortó a un zaguero antes de realizar un disparo al ángulo superior izquierdo del arco defendido por Alejandro Palacios.



Pumas sólo tuvo una clara oportunidad de igualar en la primera parte, cuando Jesús Gallardo mandó un centro por la derecha hacia el área, donde Castillo conectó un remate de cabeza que pasó muy cerca.



En el arranque de la segunda mitad, Gallardo efectuó un tiro dentro del área, que fue desviado por el zaguero hondureño, Brayan Beckeles. Castillo tomo el rebote y anotó con un disparo suave y colocado al poste izquierdo del arquero argentino Marcelo Barovero.



Barrera tomó una pelota por el costado derecho, entró al área y disparó rasante y con potencia, para que el balón entrara pegado al poste derecho de Barovero, con lo que el local tomó la delantera.



Necaxa replanteó su esquema y fue con más elementos al ataque pero no generó mucho peligro sobre el arco de los universitarios.



Pumas estuvo más cerca del tercer gol a los 85, cuando Castillo sacó un disparo desde 25 metros que obligó a Barovero a realizar una desviada providencial.



Poco después, Rabello tomó una pelota en las afueras del área y metió un tiro colocado al ángulo superior derecho. Barovero se lanzó correctamente pero no alcanzó a desviar.