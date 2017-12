De regreso Chargers a San Diego

TIJUANA, Baja California(GH)

A los Chargers no les convenció la ciudad de Los Ángeles y para la siguiente temporada estarán de vuelta en San Diego, además tendrán nuevo estadio.



“No puedo esperar a ver las caras de emoción de nuestros aficionados”, comentó el propietario del equipo, Dean Spanos.



Una de las principales razones por las que dejaron San Diego fue porque los residentes no aprobaron una propuesta para la construcción de un nuevo recinto.



El alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, ideó un plan maestro para repatriar a los Cargadores: Pedirle ayuda al presidente municipal de Tijuana, Juan Manuel Gastélum. “Es para eso que somos ciudades hermanas”, comentó Faulconer.



Esa ayuda consiste en dividir el costo de la construcción del estadio (estimado en 1.8 millones de dólares) entre los impuestos locales de las ciudades fronterizas.



La petición de Gastélum fue que el inmueble se encuentre lo más cercano posible a la frontera y que las personas que cuenten con boleto para los juegos no hagan fila. Y “Trato hecho”, expresó Faulconer.



"Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día, en nadie debes confiar".