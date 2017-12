Busca Cocca ser primero en iniciar con pie derecho

TIJUANA, Baja California(GH)

Desde la presentación del nuevo entrenador de Xolos, Diego Martín Cocca, el presidente del equipo, Jorgealberto Hank sentenció que el objetivo principal es el ir partido a partido.



“El objetivo principal a partir desde que llegó Diego (Cocca) y desde este momento es ganarle a Cruz Azul el primer partido, ese es el primer objetivo, y a partir de ahí, será el siguiente partido”, comentó Hank.



Bueno, además cumplir con la encomienda de su patrón, hay una estadística que Cocca buscará vencer ante los Cementeros en el Estadio Azul el sábado 6 de enero de 2018.



De los diez estrategas que han estado en el banquillo de Xolos en Primera División, solo uno ganó en su presentación y ninguno ha ganado en el arranque de un torneo.



El que se llevó los tres puntos fue Diego Torres, quien fungió como interino tras la destitución de Eduardo Coudet el torneo anterior, su victoria fue 2-1 contra León en la fecha 16.



Con los Canes Aztecas será la segunda experiencia como piloto en el futbol mexicano, luego de dirigir al Santos en el 2011.



Su carta de presentación fue una derrota 1-0 ante Necaxa en la fecha ocho, curiosamente, los hidrocálidos descendieron en el Clausura 2011 y fue el Club Tijuana quien tomó el puesto vacante en el máximo circuito.



Debuts de entrenadores de Xolos

Entrenador Resultado y Rival Sede Torneo

Joaquín del Olmo Derrota 1-2 vs. Morelia Estadio Caliente Apertura 2011

Antonio Mohamed Empate 1-1 vs. América Estadio Azteca Apertura 2011

Jorge Almirón Empate 3-3 vs. Atlas Estadio Caliente Apertura 2013

César Farías Empate 0-0 vs. Atlas Estadio Jalisco Clausura 2014

Daniel Guzmán Empate 1-1 vs. Pachuca Estadio Hidalgo Apertura 2014

Rubén Omar Romano Derrota 2-1 vs. Pachuca Estadio Hidalgo Apertura 2015

Raúl Chabrand * Derrota 3-1 vs. Monterrey Estadio BBVA Apertura 2014

Miguel Herrera Empate 1-1 vs. Pachuca Estadio Caliente Clausura 2016

Eduardo Coudet Derrota 0-2 vs. Cruz Azul Estadio Caliente Apertura 2017

Diego Torres * Victoria 2-1 vs. León Estadio Caliente Apertura 2017

* Director Técnico interino