Smith, receptor de Ravens, se retiraría después del domingo

OWINGS MILLS, Maryland(AP )

Nothing but respect, @89SteveSmith. #FootballisFamily https://t.co/UJhaiwKgzP — NFL (@NFL ) NFL /status/814274765938491393">29 de diciembre de 2016

Steve Smith parece listo para poner fin a una carrera de 16 temporadas en la NFL "Sin importar si uno quiere o no, hay que dar el siguiente paso", dijo el miércoles el receptor de 37 años. "Es parte de la vida. El mundo sigue girando".Smith, cinco veces elegido al Pro Bowl, jugará su partido número 230 en la NFL el domingo, cuando los Ravens de Baltimore terminen la campaña ante los Bengals de Cincinnati.Frente a la prensa y con un disfraz de Darth Vader, Smith dijo que está "89% seguro" de que ese encuentro será el último de su destacada carrera.Hizo referencia a ese porcentaje porque usa el número 89.Aunque Smith habló emocionado durante una sesión de 10 minutos, no anunció formalmente su retiro. De hecho, antes de la temporada de 2015 informó que se iba, pero cambió de opinión luego de romperse el tendón de Aquiles en la séptima semana.Esta vez, cuando se le preguntó sobre su futuro, Smith dijo "el fútbol (americano) me ha dado más de lo que probablemente yo le he dado. Para 2016-17 y más allá, éste será probablemente mi último partido".