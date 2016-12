Norteamérica, favorita para Mundial de 2026

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

La FIFA empezará a trabajar en el Mundial de 2026 el próximo mes, cuando el Consejo que preside Infantino decida si expande el formato de 32 equipos. Infantino ha dicho que hay un "abrumador" respaldo de las federaciones para un torneo de 48 selecciones, comenzando con 16 grupos de tres equipos cada uno.



"Financieramente, el formato de 48 equipos es el más atractivo o exitoso, simplemente porque el elemento deportivo prevalece y cada partido es importante", indicó. "La decisión no debe ser tomada por el dinero, ni tampoco por ingresos o costos... el motivo debe ser el desarrollo del fútbol y el impulso del fútbol alrededor del mundo".



Norteamérica es considerada como la región favorita para organizar ese torneo. El presidente de la CONCACAF, Victor Montagliani, dijo que existe la posibilidad de que haya una candidatura conjunta de Estados Unidos, México y Canadá.



La votación se realizará en 2020.



Montagliani no cree que los comentarios del presidente electo Donald Trump sobre los mexicanos tenga un impacto negativo en la capacidad de que las federaciones de ambos países colaboren en una candidatura.



"Creo que es bastante obvio que el presidente electo respalda los deportes, apoya el movimiento olímpico, construye campos de golf", señaló Montagliani. "En cuanto a los deportes, de entrada no creo que (Trump) represente un reto. Creo que cualquier administración... respaldará la Copa del Mundo".