"Sambueza no mostró su liderazgo"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Supuestamente, el mejor jugador del América era Rubens Sambueza. Pero ¿qué tan importante es realmente, si en varias ocasiones ha dejado a su equipo en desventaja numérica en momentos clave? Para muestra clara de su temperamento irregular está su expulsión (por doble amarilla) en la final contra los Tigres, en tiempo extra, cuando las Águilas ganaban 1-0 y tenían el título muy cerca.



No hay que ir muy atrás para recordar que el sudamericano se hizo expulsar en las semifinales del Apertura 2015 ante unos Pumas de la UNAM que finalmente eliminaron a los azulcrema.



No todo es su culpa. Para el ex portero del América Adrián Chávez, las expulsiones de Sambueza en momentos determinantes no son totalmente culpa del jugador.



“La directiva se fue por la más fácil [ponerlo transferible]”, asegura, vía telefónica. “Desprenderse de un jugador que ha sido importante, un líder, un capitán, pero que lamentablemente no ha mostrado ese liderazgo como se debe, lo ha encauzado mal, pero realmente no es toda su culpa, ya que si ves que está amonestado, hay que cambiarlo y te evitas ese riesgo”.