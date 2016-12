Paco Jémez sueña con el título

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque Paco Jémez ha dicho que prometer un campeonato a la afición de Cruz Azul sería populismo, el español reveló en entrevista exclusiva con El Gráfico que sí anhela dar la vuelta olímpica con La Máquina en 2017.No sé si fue la nostalgia del año viejo que se aleja o el espíritu del año nuevo que se acerca, lo cierto es que al preguntarle qué significaría ganar un título en la Liga MX su respuesta sólo tuvo tres palabras: “Es mi sueño”.Al estar a unos días de que 2016 pase a formar parte del cementerio de los años, el entrenador confesó que no le gusta ver hacia otros años viejos que ya vivió y confesó cómo quiere que sea el 2017 para él, para su familia y por supuesto para su equipo.“Este nuevo año quiero verlo con optimismo, con ilusión y repleto de cosas buenas; además, como he dicho antes, merecer todas las cosas buenas que se presenten”.SALUD Y SUEÑOS.Jémez recordó que la llegada del nuevo año la pasará lejos de sus seres queridos y esa tristeza lo llevó a mencionar qué es lo que pedirá el 31 de diciembre en la noche.“Los fines de años siempre los hemos pasado en familia, son fiestas muy tradicionales en España. Hoy la pasaré con amigos y lo que deseo y siempre pido es mucha salud y cumplir con nuestros sueños”.Al tratar de inducirlo para que dijera algún deseo más, sin tapujos afirmó que para él lo más importante es la salud.“Es que puedes pedir dinero, pero si no tienes salud, no lo disfrutas; puedes pedir amor, pero sin la salud tampoco lo darías como se debe y si pides trabajo y no estás sano, no podrás hacerlo correctamente”.TIENE LO QUE QUIERE.Lo que sí dejó en claro fue que en lo deportivo no pedirá nada, ya que hasta ahora tiene lo que quiere.“No, en lo futbolístico tengo mucho, sería un ingrato si no agradezco lo que tengo. Estoy en un gran club, cuento con buenos jugadores, estoy en una gran liga, tengo adelante un buen proyecto y eso se debe agradecer”.Sin embargo, aclaró que las incursiones de dos refuerzos más no es un deseo de fin de año, sino una necesidad.“Los refuerzos los tengo que pedir porque el equipo los necesita. Hasta ahora han venido dos y vendrán dos más”.Finalmente afirmó que el descenso es una realidad que tiene Cruz Azul “No siento presión, no estoy contaminado, quiero darle un enfoque distinto a lo que ha pasado en otros años y disfrutar esto”.