Juande Ramos deja al Málaga, llega uruguayo Romero

BARCELONA, España(AP)

Después de un par de derrotas que frenaron una buena racha, el Málaga decidió cambiar de técnico al acercarse el punto medio de la temporada.Juande Ramos quedó fuera del cargo el martes por la noche, aduciendo la "crispación" que hay alrededor del equipo, y el ex futbolista uruguayo Marcelo Romero lo reemplazará en su primer trabajo como timonel de un club de primera división.El club de propiedad qatarí dijo que Ramos aceptó finalizar su contrato con dos años y medio de anticipación.Romero ocupó el cargo de asistente por las tres últimas temporadas. Con 40 años, el ex mediocampista del Málaga (2001-07) y Peñarol (1996-2001), entre otros equipos, dirigió tres partidos la temporada pasada cuando Javi García estuvo suspendido.En su último partido por la liga española antes del receso navideño, el Málaga perdió 4-1 en Sevilla para caer al 11er puesto en la tabla y fue eliminado de la Copa del Rey por un equipo de segunda división. Algunos aficionados en el estadio La Rosaleda clamaron por el despido de Ramos tras la derrota ante el Córdoba por 4-3 el 21 de diciembre.En un comunicado en el sitio web del club, Ramos dijo que renunciaba debido a "la crispación de los últimos encuentros (que) no ayuda al equipo"."El fútbol es muy cambiante y ante situaciones adversas solemos ser los entrenadores los grandes perjudicados", añadió. "En este caso concreto, he decidido desligarme de una situación que me incomoda y no me satisface".El equipo había jugado bien, a pesar de la ausencia de grandes talentos, hasta que sufrió esas derrotas ante Sevilla y Córdoba antes del receso invernal de la liga.Antes de eso, tuvo cinco victorias consecutivas como local y un empate 0-0 ante el Barcelona en el Camp Nou.El Málaga dijo en un comunicado que agradecía a Ramos "su trabajo y honestidad y le desea mucha suerte para el futuro en su vida profesional y personal".Ramos, un ex timonel de Real Madrid , Tottenham y Sevilla, llegó al Málaga este verano, tras dos años sin entrenar. El primer partido de Romero a cargo será el 8 de enero contra Celta de Vigo.