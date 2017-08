Sharapova supera a Halep en su regreso a los Grand Slams

NUEVA YORK, EU(AP )

Fue la Maria Sharapova de siempre, en su primer partido de Grand Slam tras una suspensión de 15 meses por dopaje: los agudos aullidos al golpear la bola, el juego agresivo desde el fondo, momentos inseguros con el saque.



Otro sello de presentación: la campeona de cinco grandes aplicándose a fondo para sacar la victoria.



Sharapova se recuperó tras flaquear al promediar el duelo y venció el lunes a Simona Halep, la segunda preclasificada, por 6-4, 4-6, 6-3 en el Abierto de Estados Unidos, instalándose en la segunda ronda.



“Esta chica tiene muchas agallas y no se va a ninguna parte”, dijo Sharapova al público en la entrevista a pie de cancha.



Tras ganar el primer set y adelantarse 4-1 en el segundo, la rusa evidenció fatiga y falta de ritmo, cediendo cinco juegos seguidos.



Pero en el tercer parcial, Sharapova retomó la manija y se puso arriba 3-0, al apelar a su potencia para doblegar a la rumana Halep, dos veces subcampeona del Abierto de Francia.



Sharapova no competía en un torneo de Grand Slam desde el Abierto de Australia en enero de 2016, cuando dio positivo por meldonio, medicamento para el tratamiento de males cardicos y que acababa de ser incluida en la lista de sustancias prohibidas.



En un duelo en el que Sharapova sumó 60 golpes ganadores, 45 más que Halep, la victoria sirvió para transmitir un mensaje: “¡He vuelto!”.



Cuando una devolución de Halep se fue larga para poner fin al encuentro, luego de más de dos horas y media, Sharapova se puso de rodillas en la pista y se cubrió el rostro con las manos mientras las lágrimas brotaban.



“Solo pensaba que era otro día, otra oportunidad, otro partido”, dijo Sharapova. “Pero esto significaba mucho más”.



No fue hasta abril de este año cuando la rusa pudo reaparecer en el circuito, pero le negaron la invitación de wild card para el Abierto de Francia el mes siguiente. Una lesión le impidió ir a Wimbledon, donde hubiera tenido que disputar la fase previa.



Pero la Asociación de Tenis de Estados Unidos accedió a darle el wild card a Sharapova, quien llegó a ser la número uno del mundo pero ahora figura en el puesto 146.



Inició la semana 144 escalones debajo de Halep, una de ocho mujeres que empezaron el US Open con una posibilidad de alcanzar la cima del ranking de la WTA al término del certamen.



El sorteo en Flushing Meadows fue lo que determinó que estas dos jugadoras se midieran, en un vibrante partido de primera ronda en el último Grand Slam de la temporada.



Fue un duelo entretenido y de alta calidad, más propio de una final que una primera ronda. Y es que las dos se habían topado previamente con un título de Grand Slam de por medio: Sharapova venció a Halep en la final del Abierto de Francia de 2014, parte de su dominio 7-0 en el duelo directo.