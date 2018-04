Villanueva sigue encendido con los Padres

SAN DIEGO,California(GH)

El mexicano Christian Villanueva sigue encendido con el tolete y parece ser un especialista en tundir a lanzadores zurdos.



En la victoria más abultada de Padres de San Diego de lo que va de la tempoada, 12-2 ante los Mets de Nueva York en Petco Park, el tercera base jalisciense fue el encargado de abrir la pizarra en la primera entrada con palo de vuelta entera de dos carreras ante Jason Vargas.



También brillaron por el equipo carmelita Austin Hedges al remolcar cinco carreras y el pitcher Joey Lucchesi, quien hasta la quinta, mantuvo a los rivales con un solo hit.



Fue el octavo jonrón del diestro Villanueva en la temporada y su séptimo ante lanzadores zurdos. Es el novato con más baminazos en el 2018 en Las Mayores.



El tremendo contacto que hizo con la bola, significó su juego número once pegando al menos un hit, una seguidilla que los novatos de los frailes no alcanzaban desde el 2011.



El patrullero central de Los Mets, Juan Lagares le “robó” el que pudo haber sido su noveno cuadrangular tras un largo batazo que de no ser por el guante del dominicano conoce el otro lado de la barda.



El serpentinero zurdo Joey Lucchesi se llevó la victoria con su salida de cinco entradas y dos tercios, donde permitió cuatro hits, dos carreras, regaló dos colchonetas y ponchó a seis.



Francy Cordero conectó jonrón en la cuarta alta que remolcó a Villanueva y a José Pirela para poner el 9-0.



El mayor daño se lo llevó Jason Vargas, en tres entradas y dos tercios, le pegaron nueve hits, le anotaron nueve carreras, regaló tres bases por bolas y ponchó a cinco.



Adrián González tomó un turno al bat, fue ponchado por Robbie Erlin y abucheado por la afición del Petco Park.



Padres sigue en el fondo de la División Oeste de la Liga Nacional con 10-18; Mets de líder en en el Este con 16-9.















EL DATO…



Christian Villanueva ha conectado 12 cuadrangulares en sus primeros 33 juegos en Grandes Ligas. Son ocho en la temporada 2018 y cuatro en el 2017.







METS 2-12 PADRES







PIZARRA



EQUIPO 123 456 789 C H E



Mets 000 002 000 2 4 0



Padres 402 501 00X 12 13 0







Pitcher ganador: Joey Lucchesi (3-1)



Pitcher derrotado: Jason Vargas (0-1)



Salvamento: No hubo



Jonrones: SDP: Christian Villanueva (8) Franchy Cordero (6); NYM: Yoenis Cespedes (6)



Estadio: Petco Park



Duración: Dos horas con 50 minutos



Asistencia: 42 mil 778 espectadores