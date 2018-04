Reales rompen racha de 5 derrotas, vencen a Medias Blancas

KANSAS CITY, Missouri(AP)

Eric Skoglund se repuso a un jonrón de Tim Anderson, que inauguró el encuentro y provocó un incidente que vació las bancas, antes de que los Reales de Kansas City vencieran el sábado 5-2 a los Medias Blancas de Chicago.



Una vez que Skoglund enderezo el camino, ayudó a que los Reales le pusieran fin a una seguidilla de cinco derrotas consecutivas y dividieran la doble cartelera.



Anderson celebró mientras corría por las bases y el receptor de los Reales, el venezolano Salvador Pérez, le dijo algo mientras pisaba el pentágono. En el cierre del primer capítulo, Pérez se embasó en un error y avanzó a la segunda base, cuando Lucas Duda recibió un boleto para llenar las bases.



Ahí, Pérez y Anderson, el campocorto, se hicieron de palabras y tanto las cuevas como los bullpens se vaciaron. El incidente no pasó a mayores, no hubo golpes y se apaciguó la situación pronto.



Skoglund (1-2) tiró siete sólidas entradas para obtener su primera victoria en casi un año. Retiró a 15 bateadores seguidos tras el jonrón de Anderson. El dominicano Kelvin Herrera lanzó la novena entrada para conseguir su quinto rescate en cinco oportunidades.



Dylan Covey (0-1) admitió cuatro carreras, tres sucias, luego de que el jardinero izquierdo Leury García pifió un elevado en el primer inning, en seis entradas. Sufrió el revés.



Carson Fulmer toleró sólo cuatro sencillos en siete innings, mientras que Daniel Palka bateó cuatro indiscutibles y produjo tres carreras en el primer duelo de una doble cartelera, en el que los Medias Blancas arrollaron 8-0 a Kansas City.



Los Medias Blancas tienen una foja de 5-1 ante los Reales en esta temporada, y de 3-16 frente a otros rivales. Kansas City había sido superado por 32-11 durante una racha de cinco derrotas consecutivas.



En la campaña, los Reales son el peor equipo de las Grandes Ligas como locales, con un récord de 2-12.



Fulmer (2-1) se marchó después de realizar 109 lanzamientos. Dio tres boletos y recetó tres ponches. En sus últimas dos aperturas, ha recibido siete hits y dos carreras en 12 innings.



Palka, quien debutó el miércoles y no había conseguido hit en sus primeros ocho turnos al bate, se quedó a un triple del ciclo. Disparó un jonrón de tres carreras en el séptimo episodio, ante Burch Smith.



Trevor Oaks (0-1) cargó con la derrota al permitir cinco carreras y 12 hits en cinco innings del juego que marcó su debut en las mayores.



En el primer juego, por los Medias Blancas, los cubanos Yoán Moncada de 5-2 con una anotada y una producida, José Abreu de 3-0. Los venezolanos Yolmer Sánchez de 5-2, Omar Narváez de 1-0. Los dominicanos Welington Castillo de 4-0, Leury García de 4-2 con una anotada y una empujada.



Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez de 3-1, Alcides Escobar de 3-0. El cubano Jorge Soler de 3-1.



En el segundo juego, por los Medias Blancas, el venezolano Yolmer Sánchez se fue de 4-0, su compatriota Omar Narváez de 3-2, el dominicano Leury García bateó de 3-1 con una anotada, y los cubanos José Abreu de 4-1 y su paisano Yoán Moncada de 4-0.



Por los Reales, los venezolanos Salvador Pérez bateó de 4-1, con dos anotadas y Alcídes Escobar de 4-1. El dominicano Abraham Almonte de 2-1 con dos bases por bolas, anotada y producida, y el cubano Jorge Soler de 3-1 con una impulsada y un pasaporte.