Pizarro se perdería Mundial por declaración sobre el América

(El Universal)

Una disculpa de todo corazón, reconozco mi error. pic.twitter.com/e5EYD2tUIf — Rodolfo Pizarro (@Rpizarrot) 27 de abril de 2018

Buenas noticias para los aficionados de las Chivas: Rodolfo Pizarro se quedará en el equipo, por lo menos los próximos seis meses ya que desea jugar el Mundial de Clubes en diciembre... Malas noticias para el volante rojiblanco: Si tenía alguna posibilidad de ir a la Copa del Mundo, ésta se esfumó después la declaración sobre el América en el festejo del equipo en La Minerva —tras ganar la Concachampions—.Dentro de los rumores que se dieron en torno al volante tamaulipeco, se mencionó del interés del PSV Eindhoven de Holanda, así como de un par de equipos de España e Italia.Sin embargo, gente cercana al futbolista rojiblanco aseguraron que prefiere mantenerse con el Guadalajara —tiene contrato tres años más—, y jugar el Mundial de Clubes en los Emiratos Árabes Unidos, en busca de dejar una buena imagen y entonces sí, que le lleguen más ofertas para el mercado de invierno.Esta decisión de Pizarro tiene que ver también con las pocas posibilidades que sentía de cara a Rusia 2018, mismas que al parecer, perdió en su totalidad, después de lo sucedido en la celebración de las Chivas tras vencer al Toronto y que desató infinidad de comentarios entre las dos aficiones al asegurar, los americanistas, que invita a la violencia, mientras que los rojiblancos no lo tomaron de esa manera.Lo ocurrido en la Minerva, en la que además utilizó la palabra “negra”, no fue del agrado del cuerpo técnico de la Selección Nacional encabezado por Juan Carlos Osorio. De nada servirá la disculpa ofrecida a través de sus redes sociales:“Lamento lo sucedido, la euforia me rebasó por la rivalidad que existe entre Chivas y América”, dijo en un video. “En frío reconozco mi error y le pido (sic) unas disculpas a mi club, al América y a toda su afición”.Semanas antes, el volante hizo notar su molestia por la posición en que lo ha puesto a jugar el estratega colombiano en los pocos minutos que le ha dado en el terreno de juego, lo que ya de por sí no había caído de buena manera y a lo que se abona una mentada de madre que le costaría más que una simple sanción en su club.