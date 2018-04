Maradona se va de Emiratos tras no conseguir el ascenso

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos(AP )

Diego Maradona no seguirá como entrenador en los Emiratos Árabes Unidos luego que su equipo no pudo conseguir el ascenso directo a la máxima división.



La leyenda argentina dirigía a Al Fujairah, un equipo que buscaba acceder a la Liga del Golfo, máxima categoría de los Emiratos.



El empate 1-1 contra el Khorfakkan significó que Al Fujairah quedó tercero en la clasificación, fuera de la zona de ascenso directo. El equipo aún tiene la posibilidad de disputar un repechaje contra el último de la Liga del Golfo.



Al Fujairah precisaba la victoria y parecía encaminado a lograrlo al adelantarse en el marcador. Pero se dejó empatar por un garrafal error de su arquero Saeed Sadeq, quien dejó que se le colara un tiro libre que no intimaba mucho peligro.



Tras el partido, el abogado de Maradona Matías Morla confirmó la salida del campeón del Mundial de 1986.