Xolos amarra pase a liguilla ante Toluca

TIJUANA, Baja California(GH)

No había otra opción para Xolos, era ganar o ganar... y lo hizo.



El Club Tijuana aseguró estar en la fiesta grande del futbol mexicano al imponerse 1-0 al líder Toluca en la cancha del Estadio Caliente.



Tras 17 juegos en el Clausura 2018, los canes aztecas lograron 25 puntos y una diferencia a favor de seis goles. Además, terminarán como la defensa menos goleada.



Solo estarían al pendiente de lo que hagan Pachuca y Pumas para conocer la posición en la que quedarían y el cruce de octavos de final.



En el gol, Gustavo Bou se mostró sigiloso como una “Pantera” para cazar un balón que el ex jugador de Xolos Gabriel Hauche le regresó a su portero Luis García desde el medio campo. Bou dribló al arquero y se acomodó para mandar con la pierna derecha el balón hacia el fondo de las redes al minuto 31’.



Diego Cocca optó por darle continuidad a su cuadro, mientras que Hernán Cristante, ya con el liderato asegurado, les dio descanso a algunas de sus piezas, como Alfredo Talavera, Rubens Sambueza y Fernando Uribe, quienes no hicieron el viaje a Tijuana.



El puntero del torneo y sus nueve juegos en fila ganados que significan un récord en la historia de los torneos cortos, fueron un mero recuerdo, los mexiquenses se pararon en la cancha del Estadio Caliente con un ritmo tenue y poca creación. Solo dispararon una vez a puerta.



El primer tiempo fue trabado, en total se repartieron 29 faltas entre los dos equipos, hubo dos amonestados para Xolos y tres para el Toluca.



Las jugadas en ofensiva fueron escasas, los Diablos Rojos no pudieron hacer ni un solo tiro a puerta y Xolos llegó tres veces además de la del gol.



Para el complemento, el Club Tijuauna se convirtió en un equipo más electrizante para llevar la pelota al área contraria pero careció de “punch”.



Lograron diez jugadas de gol, se hicieron sentir en pelota parada, por derecha, por izquierda, por el centro y en táctica fija, aunque solo dos de ellas fueron a puerta.



Resultado

1-0

Goles: Gustavo Bou (31’)

Árbitro: Fernando Guerrero



Estadio Caliente

ASISTENCIA:

23 mil 333 aficionados