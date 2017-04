Líder Juventus empata en su visita al Atalanta

BÉRGAMO, Italia(AP )

Juventus, líder de la Serie A italiana, se conformó con un empate el viernes 2-2 en su visita al Atalanta.



La “Vecchia Signora” saboreaba ya el triunfo cuando Dani Alves anotó de cabeza a siete minutos del final, pero Remo Freuler logró la igualdad seis minutos después.



“Sólo necesitábamos finiquitar el partido, pero perdimos la forma.

Nos ocurrió en el primer tiempo, pero una vez que remontamos debimos haber resuelto el duelo. Normalmente no recibimos goles así”, lamentó el entrenador de la Juve, Massimiliano Allegri.



El mediocampista Leonardo Spinazzola, a préstamo procedente de la Juventus, anotó un autogol para que el equipo de Turín alcanzara luego de que Andrea Conti pusiera en ventaja al conjunto local justo antes del descanso.



La Juventus amplió a nueve su ventaja sobre la Roma, que recibe el domingo a la Lazio en el derby capitalino.



“Si hubiéramos ganado esta noche, habríamos dado un paso decisivo hacia el título de liga”, reconoció Allegri.



Atalanta, que mantiene la esperanza de clasificarse a la Liga Europa, alcanzó en puntos a la Lazio, que se ubica en el 12mo puesto.



Allegri optó por no darle rotación a su equipo a pesar de que el duelo se realizó cinco días antes de que la Juventus visite al Mónaco en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones.



“Este partido nos ayudará a entender cómo será el encuentro contra el Mónaco, que juega de una forma similar al Atalanta”, valoró el estratega. “Lo importante es aprender las lecciones de este partido, conservar la calma y prepararnos bien para la ‘Champions’”.



La Juve inició de manera desangelada y no creó una oportunidad hasta los 26 minutos, cuando la volea del argentino Gonzalo Higuaín no salió con la potencia suficiente para inquietar a Etrit Berisha.



El Atalanta debió ponerse al frente a la media hora de partido, pero Gianluigi Buffon logró atajar con las piernas el disparo de Freuler.



El conjunto local se puso merecidamente en ventaja justo antes del medio tiempo, cuando el argentino Alejandro Gómez sacó un excelente servicio a segundo poste, en donde Conti remató a quemarropa.



Los visitantes empataron cinco minutos después del descanso, cuando Spinazzola empujó de cabeza a propia puerta el cobro de tiro libre de Miralem Pjanic.



Poco después, los jugadores de la Juve protestaron airados cuando pensaron que se debió marcar un penalti a su favor por una mano de Rafael Toloi dentro del área.



Alves pensó que había marcado el tanto de la victoria de la Juventus, cuando remató de cabeza el servicio de Pjanic, pero el Atalanta igualó a un minuto del final. Buffon atajó el disparo de Freuler, pero el volante mantuvo la calma y aprovechó el rebote.