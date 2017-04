Pavel Pardo le dice que no al América

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex futbolista Pavel Pardo descartó la posibilidad de llegar al América como Presidente Deportivo en lugar de Ricardo Peláez.



“Les quiero decir que nadie me ha contactado del club para ser el Director Deportivo del América. Les agradezco las muestras de cariño”, aseguró Pardo en un vídeo publicado en sus redes sociales.



Pardo vive actualmente en Miami, Florida y declaró que por el momento tiene otros proyectos como el de ser embajador de la Bundesliga en México.



“Por ahora estoy viviendo en Miami, me quedo acá, estoy muy tranquilo con mi familia. Ahora estoy en el proyecto de ser embajador en la Bundesliga, así que por el momento descarto la posibilidad de ser el presidente deportivo del América”.



El ex seleccionado tricolor no negó su deseo por llegar al cargo de Presidente Deportivo en un futuro.



“Me encantaría en un futuro, ahora hay otros proyectos y quiero agradecer a toda la afición por los comentarios que han hecho”, concluyó el canterano del Atlas.