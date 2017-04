Nastase explica comentarios sobre Serena

BUCAREST, Rumania (AP )

Ilie Nastase explicó sus comentarios sobre Serena Williams y su arrebato emocional durante la Copa Federación.



Nastase, una leyenda del tenis de 70 años, publicó un mensaje en Facebook una semana después que conjeturó sobre el color de piel del bebé que espera Williams.



“En la conferencia de prensa me preguntaron mi opinión sobre el embarazo de Serena. Me acababa de enterar (que estaba embarazada), y mi reacción fue espontánea”, escribió Nastase, capitán del equipo de Rumania de la Copa Federación.



Nastase también dijo que Williams es “una de las mejores tenistas de la historia, y sé el trabajo que se necesita para conseguir esos resultados”.



Williams es negra y el padre de su bebé, Alexis Ohanian, es blanco.



Nastase también fue criticado por insultar a la jugadora Johanna Konta y la capitana de la selección de Gran Bretaña, Anne Keothavong, durante un partido por la Copa Federación. Indicó que no intentará “defender lo que dije, pero les aseguro que mi propósito era defender los intereses del equipo y el tenis rumano”.



Rumania ganó al serie por 3-2, pero Nastase fue vetado por la Federación Internacional de Tenis.