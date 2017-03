Avanzan Nadal y Federer en Miami; Wawrinka está fuera

KEY BISCAYNE, Florida(AP )

En el 13er aniversario de su primer enfrentamiento, Rafael Nadal y Roger Federer consiguieron sendas victorias en el Abierto de Miami. En cambio, Stan Wawrinka no tuvo un cumpleaños feliz. Nadal (5to preclasificado) capitalizó el único break point que se registró en su encuentro y ello le bastó para imponerse 6-4, 7-6 (4) a Nicolas Mahut, con lo que selló su boleto a cuartos de final.Federer (4to) superó 7-6 (5), 7-6 (4) a Roberto Bautista Agut. El suizo ostenta una foja de 16-1 en el año, igualando la mejor que ha tenido a estas alturas de una temporada."¿Es lo mejor que he jugado jamás? Para mí es difícil responder afirmativamente a esa pregunta", dijo Federer. "Quizás en el aspecto ofensivo en general creo que estoy haciendo algunas cosas mejor que nunca. Sí siento que he mejorado, el juego ha evolucionado. Tuve que adaptarme, pero creo que soy probablemente mejor que hace 10 años".Federer descansará este miércoles y se medirá el jueves a Tomas Berdych, quien doblegó 6-3, 7-5 a Adrian Mannarino.Exactamente 13 años atrás y en este mismo torneo, Nadal enfrentó por vez primera a Federer y lo doblegó por 6-3, 6-3. El español, quien tenía entonces 17 años, se llevó así el primero de 36 duelos entre ambos, en una rivalidad que podría tener un nuevo capítulo en la final de la presente edición."Pienso que el comienzo del año ha sido bueno para los dos", dijo Nadal . "Evidentemente, ha sido un poco mejor para él, pero al mismo tiempo estoy contento con la forma en la que estoy jugando. La segunda parte del año pasado fue muy difícil por todas las lesiones".En la jornada avanzó también Kei Nishikori, quien remontó un quiebre en el tercer set y derrotó al argentino Federico Delbonis por 6-3, 4-6, 6-3.En el tercer parcial, el japonés estuvo en desventaja de un quiebre, pero ganó cinco de los seis últimos games.El segundo preclasificado enfrentará en cuartos de final al italiano Fabio Fognini, quien superó 6-0,6 -4 a Donald Young.Wawrinka sonrió cuando un gran pastel de cumpleaños fue llevado al lugar donde ofreció su conferencia de prensa posterior al partido. Sin embargo, lamentó haberse quedado sin fuerza durante el duelo ante el alemán Alexander Zverev, de 19 años, quien se impuso por 4-6, 6-2, 6-1."No tenía ya combustible en el segundo y el tercer set", dijo el suizo, quien cumplió 32 años. "Al final, uno debe arreglárselas con lo que tiene cada día, y hoy no tuve lo suficiente".En la rama de mujeres, Karolina Pliskova (2da preclasificada) doblegó 6-3, 6-4 a Mirjana Lucic-Baroni para colocarse en semifinales. Es la primera vz que la checa avanza a estas instancias en Key Biscayne."Estoy disfrutando realmente mi tenis este año... hasta ahora voy ganando casi cada partido", comentó Pliskova, quien chocará contra la ganadora del duelo entre Caroline Wozniacki y Lucie Safarova.