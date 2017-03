Aprueba NFL a Raiders en Las Vegas

PHOENIX, Arizona(AP)

Los dueños de los equipos de la NFL aprobaron el traslado de los Raiders de Oakland a Las Vegas.El desenlace no es ninguna sorpresa ya que tanto la liga como los Raiders habían dicho que no estaban satisfechos con las propuestas que hizo la municipalidad de Oakland en torno a un nuevo estadio, mientras que Las Vegas ofreció invertir 750 millones de dólares en una instalación.Bank of America, por otro lado, le está dando al dueño de los Raiders, Mark Davis, un préstamo de 650 millones de dólares, lo que ayudó a convencer a los demás propietarios de que aprueben la tercera mudanza de un equipo en menos de un año.La votación fue 31-1 a favor de la mudanza. Solo los Delfines de Miami se opusieron.Los Rams se mudaron de San Luis a Los Ángeles en el 2016 y en enero de este año los Chargers se fueron de San Diego a Los Ángeles.Es previsible que los Raiders jueguen otros dos o tres años en Oakland antes de que el nuevo estadio, que costará mil 700 millones de dólares, esté listo cerca del centro de Las Vegas.“Quiero dejar en claro que Oakland presentó un proyecto de estadio viable en la mesa”, dijo la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, quien organizó un plan junto al ex Raider y elevado al Salón de la Fama, Ronnie Lott para un estadio de mil 300 millones de dólares en el terreno del Coliseo de Oakland.“Teníamos un proyecto completamente financiado por la iniciativa privada y listo para comenzar, estamos muy decepcionados de que no haya sido seleccionado. Creo que (Davis) debería reconocer que teníamos un plan viable y se decidió por otro”.