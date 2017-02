Chris Bosh: "Estoy bien de salud, me siento fabuloso"

MIAMI(AP )

Chris Bosh tiene un trabajo nuevo, aunque no parece estar dispuesto a renunciar al antiguo.Más de un año después de jugar su último partido en la NBA , Bosh dijo durante su primera participación como analista en el programa "Players Only" de la cadena Turner Sports que se mantiene en forma, y que no ha descartado volver a jugar al basquetbol."Estoy bien de salud", dijo Bosh el lunes en la primera transmisión del programa. "Me siento bien, sigo entrenando y en realidad me mantengo listo".