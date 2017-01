Pachuca y Toluca no se hacen daño; León y Monterrey empatan

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un par de duelos que pintaban para ser encuentros atractivos, el marcador quedó tal como inicio: Pachuca no pudo hacer valer su carácter de local frente a Toluca, mientras que León no aprovecho el hombre menos que tuvo Monterrey por más de 70 minutos.



En acciones realizadas en el Estadio Hidalgo, Toluca inicio con intensidad y movilidad en el frente de ataque, pero fue “Chucky” Lozano quien probó al arquero por primera vez, cuando disparó a manos de Alfredo Talavera, tras un contragolpe que pintaba para más al minuto 24.



Al minuto 38 se anuló un posible gol al Toluca, por un supuesto fuera de juego de Efraín Velarde.



Fue al minuto 76 que le arquero mexiquense realizó la gran atajada el partido, con la que salvó su meta usando el brazo izquierdo y reflejos impresionantes después de un centro bajo que fue rematado a bocajarro.



El partido se desarrolló con movilidad de ambas escuadras, pero fue muy cortado por los constantes roces entre jugadores, por lo que los esfuerzos no rindieron dividendos en el marcador.



Ambos equipos se quedan con 7 puntos en el campeonato. Toluca visitará a Tigres en la jornada 5, mientras que Pachuca irá a cancha de los Pumas.



En el otro encuentro, realizado en el Estadio BBVA Bancomer en la capital neoleonesa, el colombiano Edwin Cardona, del Monterrey, fue expulsado al minuto 20 por lo que el árbitro consideró un codazo durante la disputa de un balón aéreo en media cancha, sin embargo, León no pudo aprovechar la condición y sus ataques no prosperaron en el marco rival.



Dorlan Pabón tuvo algunas apariciones para los rayados, al intentar disparar en un par de ocasiones, pero el arquero de León tampoco se vio exigido en el partido.



Con el resultado, León se posiciona en la tabla con 4 puntos, para recibir en la próxima jornada a Tijuana, mientras que Monterrey consigue 6 unidades y visitará al Necaxa.