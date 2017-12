Ray Sandoval, la opción ofensiva del Morelia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de ESPN)

El técnico Roberto Hernández confirmó a ESPN Digital que el atacante peruano Ray Sandoval es la primera opción que tiene Morelia para cubrir las necesidades ofensivas del equipo en el Clausura 2018 y espera que de un momento a otro la directiva cierre la negociación con Sporting Cristal para que de inmediato reporte con el equipo a la pretemporada.Comentó que el goleador Raúl Ruidíaz necesita un compañero fijo y el equipo alguien que también juegue por fuera y nada mejor que Sandoval para ello.Roberto tiene excelentes referencias del delantero de 22 años, quien sería la única alta de los Monarcas, pues “juega varias posiciones y de venir nos estaríamos ahorrando la contratación de otros jugadores”.“Lo vi y me gustó y no es de ahora. Recuerden que el club trabaja con seis meses de anticipación. A los posibles refuerzos se les da seguimiento. Si no se lograra su contratación hay en cartera otros candidatos”, explicó el timonel.“Es un chico que juega bastante bien en todo el frente de ataque; sabe desempeñarse en varias posiciones; tiene calidad, velocidad y técnicamente es bueno. Sería muy importante que viniera, porque así no tendríamos que traer a tres. Con él podríamos estar bien y aparte nos facilita la parte deportiva como el presupuesto”.A pregunta expresa señaló que no es casual que el posible refuerzo sea de Perú, ya que es un mercado que el club ve con mucha continuidad, toda vez que “nos sacamos la lotería” al traer del país andino a Ruidíaz, uno de los mejores jugadores en los recientes torneos.A su juicio, con Sandoval al Morelia no le faltaría nada más para ser un rival competitivo en el futbol mexicano y seguir siendo protagonista como en los recientes torneos.“Estamos apostando desde hace un año a la continuidad. Nuestros números han sido bastante buenos con la gente que tenemos. Creo que esta pieza –Sandoval- nos redondea el plantel como queremos”.Por otro lado, Hernández indicó que la regla 9-9 no le ha afectado a la hora de planear el torneo. “Siempre nos acercamos al número permitido de los no nacidos en México para que jueguen todos y no se convierta a un problema. A mí me cuesta trabajo dejarlos fuera para un partido. Ahorita tenemos 10 y con Sandoval serían 11”.